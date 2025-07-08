Какие внутренние факторы являются наибольшими препятствиями для Украины на пути к победе? Найдет ли Украина "карты" для США и других партнеров? Как деколонизация России может вытащить Запад из ловушки московоцентризма, и какую выгоду от этого получат украинцы?

Об этом и многом другом в видео интервью LIGA.net рассказал Валерий Пекар, специалист по прогнозированию будущего, преподаватель Киевской и Львовской бизнес-школы, глава ОО "Деколонизация РФ".