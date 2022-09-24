"Начали брать в кольцо": как в Крыму массово раздают повестки в армию РФ крымским татарам

После оглашения "частичной" мобилизации в РФ диктатором Владимиром Путиным повестки массово начали приходить крымским татарам в оккупированном Крыму.

О том, что сейчас происходит на полуострове, LIGA.net расспросила крымского татарина, активиста, заместителя гендиректора Украинского института Алима Алиева.

Что было в Крыму с повестками крымским татарам после 24 февраля

После аннексии Крыма Россией, а также после 24 февраля крымских татар фактически не мобилизовали в армию России, рассказывает Алиев.

"Те, кто мог, условно говоря, "откосить", делали это. Понимали, что идти служить в армию РФ – речь даже не о воевать, – уже неприемлемо для крымских татар", – говорит Алим.

По его словам, были случаи, когда крымские татары оказывались в армии РФ, но это были единицы.

Что началось в Крыму после объявления "частичной" мобилизации

Когда диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию 21 сентября, то, по словам Алиева, в первый же день в Крыму начали хватать крымских татар.

В первую очередь это касается районов компактного проживания. Это места, где крымские татары поселялись по возвращении из депортации в конце 1980-х – начале 1990-х годов, поскольку им не продавали жилье на полуострове.

"Это городки, микрорайоны, разбросанные по всему Крыму, – говорит Алиев. – Их начали брать в кольцо и раздавать повестки.

Повестки начали поступать людям на базарах, предприятиях.

Вчера (в пятницу, 23 сентября. – Прим. ред.) много моих друзей, религиозных практикующих мусульман, не пошли в мечеть, потому что боялись. Крымские татары стараются не делать скоплений".

По его словам, РФ ограничивается массовой раздачей повесток, чтобы крымские татары приходили в военкоматы. Может глава сельсовета вместе с участковым ходить от дома к дому и раздавать повестки.

Но есть также случаи, когда людей сразу же забирали после вручения повестки и вели на медкомиссию.

Сколько таких случаев, какой процент крымских татар призывают – неизвестно.

Возможно ли избежать мобилизации в армию РФ

Если повестку физически выдали на руки, можно не идти в военкомат, тогда можно отделаться только штрафом, говорит Алиев. Но когда уже приходишь в военкомат, проходишь медкомиссию и тогда исчезаешь – наступает уголовная ответственность.

Поэтому вариант – прятаться или уезжать с полуострова. Сейчас уехать, по словам Алиева, очень сложно. Пока открыт так называемый Крымский мост – это единственный путь. Но по внутреннему паспорту РФ можно выехать в ограниченное количество стран – например, в Кыргызстан или Казахстан.

И это одна из самых больших проблем для части крымских татар – они делали себе внутренний паспорт РФ, чтобы получать на полуострове базовые услуги: медицинскую помощь, детей отдать в школу. Но не делали себе загранпаспорт РФ, а выбирали украинский.

Поэтому получается, что теперь крымские татары возвращаются туда, куда советские власти депортировали их бабушек и дедушек в 1944 году, говорит Алиев. А дальше – после Казахстана – для многих будет другой маршрут. Например, ехать в Украину, Турцию или другие страны Европы.

Что это значит для будущего крымских татар

"Если посмотреть на эту ситуацию в исторической перспективе и что это может означать в будущем – это трагедия, – объясняет Алиев.

Тех, кто не сможет отмазаться, отправят как "пушечное мясо" на войну. Это истребление генофонда.

Нас (крымских татар – Прим. ред.) всего 300 000, это очень мало. Часть людей уезжает, это угроза ассимиляции".

Пока, объясняет Алим, происходящее нельзя назвать геноцидом.

Пока это военное преступление, запрещенное статьей 51 Женевской конвенции, которое может привести к геноциду.

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