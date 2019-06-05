Не хотел смотреть "Чернобыль". Мне больно: интервью с главой ЧАЭС

Сериал "Чернобыль" от HBO и Sky сколыхнул невиданный интерес к аварии на ЧАЭС, произошедшей 33 года назад. LIGA.net нашла собеседника, который был одним из ключевых участников событий, - Сергей Парашин на момент аварии возглавлял партийный комитет ЧАЭС. В СССР существовало две параллельные вертикали власти - административная и партийная. Поэтому Парашин вместе с директором ЧАЭС Виктором Брюхановым считался руководителем станции. В послеаварийный период занимал должность генерального директора Чернобыльской АЭС, с 2007 по 2011 был заместителем секретаря СНБО Украины. В мини-сериале "Чернобыль" от HBO и Sky он не фигурирует.

Парашин рассказал LIGA.net о реальных людях, ставших прообразами главных героев и антигероев сериала - директоре ЧАЭС Брюханове, главном инженере Николае Фомине и его заме Анатолии Дятлове. А также - почему не сел в тюрьму вместе с ними.

- Как вы думаете, в чем феномен сериала. Почему он стал самым популярным и обошел даже "Игру престолов" (по версии IMDB)?

- Современный кинематограф зациклен на фэнтези, а эта реальная история. Первый шок у зрителя вызывает, что это действительно происходило. Второе - псевдодокументалистика: правдивые имена, фамилии, хронология. Третье - это Советский союз. Авторы пытались показать, как работала власть в закрытой системе. И, конечно, радиация. Ее природу мало кто понимает. Сколько бы людей я не встречал, все при слове радиация напрягаются.

- А как вы к фильму относитесь?

- Я фильмы о Чернобыле вообще не смотрю. Этот сериал долго не хотел смотреть. Мне болезненно вспоминать. Ну, а этот все-таки посмотрел. И понял, как многое не совпадает.

- И насколько?

- Перечень событий в сериале показан верно, но интерпретирован с усилением, а где-то наоборот - искажен.

- Не возникло ощущение, что создатели фильма все извратили и переврали?

- Нет. Но, например, главных действующих лиц показали неправильно. Я бы это поправил в будущем, ведь ещё живы их семьи, дети.

- Вы с ними общались, какая их реакция на сериал?

- Нет, я не знаю реакции, но догадываюсь. Мы хотим видеть своих родителей более приличными людьми, а не просто так...

Директор ЧАЭС Брюханов показан безобразно

Директор Брюханов показан просто безобразно. Он на самом деле вообще не такой. Это интеллигентный, мягкий человек, который выдержал все последствия. 5 лет сидел в тюрьме, где учил английский язык. Он весьма достойная личность. Конечно, у него были ошибки, как у всех, свой характер и свои слабости. А вот Фомин - это совсем другое дело...

Дятлов тоже показан неверно. Дятлов был сильной личностью, имел непревзойденный ум. Другое дело, что он не терпел возражений, зная, что он среди немногих, кто досконально знал реактор. Среди них он, наверное, был главным. Его подвела самоуверенность.

- Давайте еще пройдемся по героям сериала. Кто эта женщина из Минска, которая пробивалась в зону ЧАЭС?

- Не было никакой женщины. Это собирательный образ советских ученых из разных республик СССР. Они обнаружили радиоактивный след на других АЭС. Обнаружили, когда шли на работу. Запищала сигнализация о повышенном фоне радиации при входе на территории атомных станций, а не на выходе. Это было удивительно. Также в кабинете у Горбачева не мог сидеть человек из Минска без особого допуска. Это преувеличение, но зато понятное зрителям.

Сергей Парашин (фото - LIGA.net)

- А что скажете о главном герое Легасове?

- Интересно, что Легасов (советский ученный Валерий Легасов) не знал, как работает реактор РБМК, как показано в фильме, но как ученый быстро вошел в курс дела и в течение первого года после взрыва подготовил доклад МАГАТЭ. Он химик. В Курчатовском институте он не занимался ядерной физикой, а совсем другими делами. Его образ также собирательный из около тысячи ученых, работавших в то время в правительственных комиссиях (по ликвидации аварии). О пяти тысячах смеси песка и бора придумал не он, а в этих комиссиях. Члены этих комиссий менялись каждые две недели. Никто не хотел сидеть в Чернобыле больше двух недель.

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- Объясните простым языком, как можно выжить и дожить до наших дней людям, которые находились непосредственно в нескольких десятках метров от взрыва?

- Возле самого взрыва очень высокие радиоактивные поля, но радиация падает в квадрате с каждым метром от эпицентра.

- Сколько вам понадобилось времени, чтобы осознать, что реактор взорвался?

- До утра, когда я уже собственными глазами увидел. До этого все гадали, что могло взорваться: бак, барабан-сепаратор - доклады с места событий были невнятными. Люди смотрели и не могли поверить - в этом парадокс. Бреус (Алексей Бреус - оператор пульта четвертого энергоблока, живет в Киеве) об этом рассказывал. Он шел на смену утром и видел на земле куски графитовых стержней уже разрушенного реактора, но все равно шел на смену. Он не понимал, что реактора нет.

Несколько раз радиоактивность из Чернобыля обогнула земной шар

- В фильме говорится, что под угрозой уничтожения был весь материк и это могло повлиять на весь мир. Это не преувеличение?

- Это уже повлияло. Несколько раз радиоактивность из Чернобыля обогнула земной шар. Когда выпали первые осадки, появились радиоактивные пятна. Наибольшие из них проявились в самой зоне отчуждения. Половина территории Беларуси была заражена в той или иной степени.

- Украине, грубо говоря, повезло?

- Повезло Припяти. Если бы след выпадения радиоактивных осадков сместился, то были бы очень трагические последствия. Он прошел рядом. Когда реактор взорвался, то вылетели мельчайшие частицы топлива. Топливо очень активное. Это означает, что все, что выпало на Припять в первые дни в виде осадков - ситуация была бы очень тяжелая, но обошлось.

- В фильме винят Дятлова, как самого ответственного человека за аварию. Вы согласны?

- На самом деле, вина в конструкции реактора. Проблема заключалась в том, что реактор долго работал на малой мощности. Обычно реактор на малой мощности должен работать короткое время, а потом набирать обороты. А когда его нужно остановить, то реактор останавливается довольно быстро. А здесь нужно было провести некие испытания. Поэтому его останавливали медленно и эта медленная остановка привела к изменению характеристик реактора. Персонал был не готов, этого не было в документах.

- Дятлов не виновен?

- Руководитель всегда виновен.

- Вы тоже чувствуете вину?

- Да, я 7 лет не мог выйти из этой ситуации. Я же был в партийном руководстве, отвечал фактически, и за Дятлова, и за главного инженера - такая у нас была работа. Неправильно, когда высшие должностные лица избегают ответственности. Мальчика убили полицейские - и за это отвечает министр. Он же взял на себя ответственность за всех полицейских. Это должно быть правилом.

- Почему вас не посадили вместе с директором, инженером и его замом?

- В СССР членов партии не сажали - в этом вся тонкость. Мне было особо неприятно. Меня только сняли с работы, а их судили. Тяжело наблюдать, что ты несешь ответственность, а сидят другие. Ну, у меня по инструкции не было такого.

В СССР членов партии не сажали - в этом вся тонкость

- Какие признаки радиации чувствует человек? В фильме явно преувеличены кровавые сцены, связанные с облучением.

- Есть разные стадии облучения. Бета-облучение задерживается на коже. Проявляется как бледность или покраснение. А есть гамма-облучение - проникает глубоко в организм и поражает внутренности. Первые признаки облучения - люди чувствовали огромную тошноту. Вот Ситникова сильно тошнило и вскоре он умер (Анатолий Ситников, заместитель главного инженера по эксплуатации первого и второго энергоблоков, - ред.). У ликвидаторов были очень большие проблемы с кожей.

- В фильме показывают, что облученные люди погибают через несколько недель страшной смертью, у них чернеет кожа. Это правда?

- Теоретически они погибли в течение 2-3 недель. Мы отправили товарища в клинику к ним, и он каждый день нам сообщал, в каком они состоянии. Когда начались смерти, это было очень тяжело. Он рассказывал истории, которые невозможно было слушать без слез.

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