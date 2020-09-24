Когда закончится пандемия коронавируса, почему мало изобрести вакцину - нужно ее еще произвести, и сколько придется "разгребать" последствия

Американский миллиардер, экс-глава Microsoft Билл Гейтс играет центральную роль в истории с пандемией коронавируса. Большую часть прошлого десятилетия он провел, предупреждая мир о риске респираторной пандемии, а в этом году его прогноз сбылся. Теперь он помогает финансировать исследования и производство семи вакцин от COVID-19. И он же - в центре теории заговора о том, что сам устроил пандемию.

В интервью американскому журналу New York Билл Гейтс рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса, почему мало изобрести вакцину - нужно ее еще произвести для всего мира, и сколько придется "разгребать" последствия. LIGA.net отобрала самое важное - за минуту.

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COVID с нами еще на два года. Минимум. "В самом лучшем случае... Два года. Если нам повезет, и некоторые из вакцин сработают, - в том числе те, которые достаточно дешевы, чтобы мы могли масштабировать производство. И если мы запустим фабрики и получим деньги, чтобы купить это для всего мира... В таком случае в 2021 году пандемия пойдет на убыль, а в 2022 году... закончится".

На вакцины нужно время. "Если не будет коллективного иммунитета на действительно высоком уровне, например, 20 или 30%, у нас будет 7 миллиардов человек, каждому из которых потребуются две дозы... Итак, это 14 миллиардов доз. Мы ничего не делаем в таком объеме. Так что, даже если 80% всех вакцин будут одобрены, и мы получим все возможности, искоренение болезни продлится до 2022 года".

США выйдут чуть раньше. "Мы сможем положить этому конец в богатых странах в 2021 году. Затем в мире - в 2022 году... США внесли больше денег, чем все остальные вместе взятые... США вложили более $10 млрд в исследования и финансирование испытаний вакцин. Но единственное производство, которое на сегодня профинансировали США, предназначено для Соединенных Штатов. И поэтому мы выглядим эгоистами".

Это уникальная американская глупость, что мы позволяем коммерсантам так разбогатеть на этих тестах... Нет смысла платить кому-либо за тест, который занимает более 24 часов.

Хотя Америка справляется не очень. "Можно было ожидать, что США дадут лучший ответ (на пандемию - ред). У нас больше всего ПЦР-установок, это просто невероятно... И все же, у нас получается так же плохо, как у систем здравоохранения, которые потратили вдвое меньше... И как у стран, где нет центров по контролю и профилактике заболеваний... Некоторые другие страны - такие как Норвегия, Дания, - многое сделали правильно. Но, вероятно, в их страну поступало меньше случаев. Это очень сложно измерить".

Тесты по 24 часа - американская глупость. "Это уникальная американская глупость, что мы позволяем коммерсантам так разбогатеть на этих тестах... Нет смысла платить кому-либо за тест, который занимает более 24 часов. Это просто безумие вроде выброса денег".

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Вьетнам и Южная Корея - удивляют. "Во Вьетнаме с учетом их ВВП - лучшая система образования и лучшая система здравоохранения. Очень странно, что в некоторых коммунистических странах... все очень, очень хорошо. Куба, даже Керала, самая социалистическая часть Индии, имеет безусловно лучшую систему здравоохранения. Южная Корея - это удивительная история отслеживания контактов... Они сделали тестирование бесплатным и быстрым, и у них никогда не было долгих сроков выполнения тестов".

Индия - это ужасно. "Южная Азия действительно плоха. Эпидемия в Индии - ужасная эпидемия. Они стали №2. Обогнали Бразилию по количеству случаев и меньше тестируют... Индия не так молода, и плотность их трущоб такова, что у них действительно тяжелая эпидемия".

В бедной Африке умирают меньше. "Единственная хорошая новость в развивающихся странах в том, что уровень смертности на самом деле довольно низкий... На 90% это связано с возрастной структурой их населения. Их общества в среднем на 20-25 лет моложе. Это очень молодые страны. И хотя в газетах освещаются случаи заболевания молодых людей, некоторые из которых умирают, это очень небольшое количество".

Коронавирус убивает больше пожилых. "В начале эпидемии, когда некоторые медработники получали огромные дозы, действительно были люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые умерли. Это в основном прекратилось. Да, есть некоторые случаи, но это похоже на грипп, когда в течение обычного года в США от гриппа умирают 60 000 человек. Только 400 из них - люди в возрасте до 60 лет... Эта вещь... очень возрастная".

Непроверенных вакцин быть не должно. "Мы не хотим создавать дилемму для мира, когда у вас есть, скажем, бесплатные вакцины, не прошедшие проверку FDA, - а на закупку вакцин, прошедших проверку FDA, нет денег. Нельзя заставлять мир делать этот выбор, потому что все, что не работает или имеет побочный эффект, ухудшает готовность людей принимать вакцины в целом".

Лучшее пока средство от COVID - дексаметазон. "Единственным действительно доказанным... Исследование, которое мы финансировали в Великобритании, привело к этому. У нас нет хороших новостей о плазме. Ремдесивир показал незначительный эффект".

Образовательный и экономический ущерб от этой пандемии может не быть устранен за более чем 10 лет

Ущерб от пандемии - на десятки лет. "Образовательный и экономический ущерб от этой пандемии может не быть устранен за более чем 10 лет... Конечно, ВВП - это сверхабстрактная вещь. А смерть люди воспринимают именно как смерть. Но если вы скажете: хорошо, каждый ребенок в США пропустит два года обучения, - как вы сопоставите это с тем, что люди будут плакать (за умершим)? Это нелегко".

И нужно готовиться к следующей. "Но мы будем готовы к следующей пандемии, если она будет такой. Если это не какая-то злобная биотеррористическая оспа, которая распространяется очень, очень быстро... В настоящее время фонд финансирует... создание такого мегатестинга, когда наша страна сможет проверять более 20% населения в неделю. До этого такого этого еще никто не делал".

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