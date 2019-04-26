Автор книги Чернобыль Сергей Плохий: Мы сидим на ядерном погребе

Сегодня, 26 апреля, исполняется 33 года аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю человечества. Авария привела к смерти более четырех тысяч людей.

В 2018 году историк, директор Украинского научного института в Гарвардском университете Сергей Плохий опубликовал свою книгу «Чернобыль: История трагедии». В ее основу легли воспоминания очевидцев и ранее неопубликованные архивы КГБ.

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Книга издана на английском языке и практически не знакома украинскому читателю, хотя является бестселлером за рубежом и победила в наиболее престижой литературной премии Британии имени Бейли Гиффорда/ Сейчас готовится перевод книги на семь языков, в том числе на украинский.

LIGA.net организовала разговор философа Сергея Кошмана с Плохием о книге, чернобыльской трагедии, ее причинах и роли в судьбе Украины. Мы публикуем наиболее интересные тезисы из этой беседы.





О причинах написать книгу

Чернобыль - моя личная история, история каждого украинца, который жил в том обществе, в тот период, вне зависимости близко или далеко от реактора. Мне было важно воссоздать в книге чувство времени, показать пугающую обыденность ситуации. Поставить трагедию мирового масштаба в конкретный контекст жизни общества. Найти ответы на вопросы: как люди относились к вопросу безопасности? Думали ли они, что реактор может взорваться? Или сидели на пульте управления буквально собственным задом? Эти вопросы важно задавать сегодня, чтобы переосмыслить культуру безопасности и отношение к ней в Украине.

О восприятии книги и катастрофы

В Британии книга «Чернобыль: История трагедии» сегодня бестселлер, в США она прошла без особенного энтузиазма. С одной стороны, это вопрос аудитории, их отношения к жанру нон-фикшн, уровня культуры чтения. Но это и вопрос географии, степень присутствия чернобыльской катастрофы в их жизни. Британцы до сих пор помнят, как весной 1986-го в школах не выдавали молоко, опасаясь его радиоактивности. В Украине молоко, кажется, пили все.





На презентациях книги я обычно сравниваю два кинематографических плаката. Один из советского кино "Девять дней одного года", где главный герой в исполнении Баталова дважды получает серьезные дозы облучения ради спасения родины. А другой – из американской ленты "Китайский синдром", где герой Джека Леммона становится whistleblower (букв. «дующий в свисток», в смысле разоблачитель), идет против собственной компании, когда узнает о проблемах на ядерном производстве. Это отлично отображает то, насколько отличались подходы к ядерной проблеме, к культуре безопасности в СССР и на Западе.





О причинах Чернобыльской катастрофы

Я вижу две причины Чернобыльской катастрофы. Первая - ненадежный ядерный реактор, созданный и прошедший тестирование в режиме секретности в военном ведомстве. Другая причина – низкий уровень культуры безопасности в ядерной отрасли. Работники электростанции, они же первые жертвы аварии, нарушили все правила безопасности, которые только можно было нарушить.

Достройкой новых реакторов на Хмельницкой АЭС сейчас занимается чешская компания, за которой, по данным СМИ, стоит Россия. Зачем Украина сделала такой выбор ? Потому что так дешевле? Но одна из причин аварий на Чернобыльской АЭС – экономия. Реактор РБМК ( Реактор большой мощности канальный - ред.) обошелся Советскому Союзу относительно дешево, экономили как могли, например, отказались от строительства саркофага, который использовали в США. Кажется, сейчас мы наступаем на те же грабли. Деньги, конечно, надо считать. Вопрос в том – насколько решение экономить на таких вещах осознанно и принято обществом. В конечном итоге, именно оно платит по финальным счетам в случае аварий.



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О последствиях

Чернобыль ускорил распад СССР, и это один из главных нарративов, которые я пытаюсь донести. Я не готов сказать, что без Чернобыля СССР бы сохранился. Но история краха Советского Союза была бы другой без этой ядерной катастрофы.

Чернобыль в то же время повлиял на процесс государственного строительства Украины. Трагедия консолидировала вокруг себя нацию.Теперь мы независимое государство, которое не подчиняется центральным органам в Москве. Это также значит, что в случае ошибок нам больше не на кого указывать пальцем. Ядерная энергетика - сфера нашей личной ответственности.





Об уроках

Украина - земля Чернобыля, больше других стран пострадавшая от катастрофы. В то же время, мы до сих пор страна с высокой зависимостью от атомной энергии: больше 50% нашей электроэнергии сегодня производится на ядерных электростанциях. Мы сидим на ядерном погребе. Очевидно, пока ядерная энергия заменяет нам российский газ и нефть, мы не скоро избавимся от этой зависимости. Но в таком случае в Украине должен очень остро встать вопрос культуры безопасности.



Украине пора возрождать Зеленое движение. При этом я понимаю, что в стране слишком много других серьезных проблем и объективно вопрос экологии не может быть приоритетным и занимать, такое же место как, например, в Германии, но следует запускать локальные "зеленые" движения.

Первой украинской политической партией, функционирующей параллельно с коммунистической, была "Зеленый мир" Юрия Щербака. Движение началось вместе с первой чернобыльской мобилизацией. Сейчас оно полностью исчезло. Зелеными могут манипулировать совсем "не зеленые" силы, например, нефтяная энергетика. Но возродить движение важно, но это должно быть сугубо решение общества.

Что для Украины Чернобыль? Это общенациональная трагедия, которая в конце 1980-1990-х повлияла на консолидацию украинского народа. Это большая психологическая травма и стресс. Это огромное бремя для экономики, которое мы несем до сих пор.

Чернобыль должен обрести новый смысл. А народ, который больше всего пострадал от ядерной катастрофы, должен взять на себя ответственность за высокий уровень культуры безопасности в обществе и индустрии.





