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Уничтоженная аристократия: что Украина получила от Российской империи – Алферов
Как Российская империя уничтожала украинскую аристократию? В какой период истории украинцы были наиболее национально сознательными? Что делать уже сейчас, чтобы преступления России не забылись после войны? И сколько еще раз Украине просить прощения у поляков? Об этом и не только LIGA.net поговорила с кандидатом исторических наук, главой Института национальной памяти Александром Алферовым.
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