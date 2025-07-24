Как Российская империя уничтожала украинскую аристократию? В какой период истории украинцы были наиболее национально сознательными? Что делать уже сейчас, чтобы преступления России не забылись после войны? И сколько еще раз Украине просить прощения у поляков? Об этом и не только LIGA.net поговорила с кандидатом исторических наук, главой Института национальной памяти Александром Алферовым.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите