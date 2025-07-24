Як Російська імперія знищувала українську аристократію? В який період історії українці були найбільш національно свідомими? Що робити вже зараз, аби злочини Росії не забулися після війни? І скільки ще разів Україні просити вибачення у поляків? Про це і не тільки LIGA.net поговорила з кандидатом історичних наук, головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим.

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