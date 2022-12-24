10 важных побед Украины за 10 кровавых месяцев великой войны

24 февраля 2022 года, ровно 10 месяцев назад начался новый этап российской агрессии против Украины, продолжающийся с 2014 года. Полномасштабным вторжением в нашу страну Кремль попытался мощным ударом "решить украинский вопрос": уничтожить государственность и совершить геноцид украинцев.

Но благодаря героизму и мастерству украинских защитников от планов агрессора "взять Киев за три дня" ничего не осталось. Силы обороны Украины продемонстрировали всему миру способность бить врага. Дипломатия обеспечила мощную международную поддержку Украины. Волонтеры, энергетики, каждый украинец помогают стране выстоять и приблизить победу.

Далее – 10 главных побед, которые одержали украинцы за 10 месяцев полномасштабной войны.

1. Сохраненная государственность.

Планы Кремля по поводу быстрого подавления сопротивления и демонтажа украинской государственности не оправдались. Украина продемонстрировала институциональную способность и высокий уровень управляемости в экстремальных условиях.

Эффективное сопротивление агрессору в первые дни полномасштабного вторжения дало Украине время и возможности для проведения мобилизации и получения международной поддержки.

2. Освобождение украинских территорий.

Силы обороны Украины доказали способность не только сдерживать враждебное наступление, но и проводить успешные контрнаступательные операции и принуждать врага к "жестам доброй воли".

Изгнание российских оккупантов с острова Змеиный, разгром россиян в битве за Киев и их бегство из Киевской, Черниговской и Сумской областей, блестящая операция по освобождению Харьковской области, деоккупация Херсона. Украинская армия доказала возможность очищения территории государства от врага военным путем.

3. Разрушение мифа о непобедимости "второй армии мира".

Военная мощь и энергоносители десятилетиями являлись столбами, на которых держалась позиция РФ на международной арене. Украинская армия выбила один из них.

Символом разрушения мифа стало потопление крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота РФ. Потери россиян в Украине за 10 месяцев превысили 100 000 человек.

Уничтожение самых боеспособных подразделений российской кадровой армии заставило Кремль, несмотря на предыдущие обещания, объявить мобилизацию и дать добро на строительство параллельной армии из уголовников – ЧВК "Вагнера". Заложив тем самым мину замедленного действия под российскую государственность.

4. Мощная международная поддержка Украины и изоляция РФ.

Государства НАТО и ЕС активно поддерживают Украину. В течение года состоялось семь встреч в формате "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира. По их результатам Украина получает новые пакеты военной помощи. Украинское небо уже защищают немецкие IRIS-T, американско-норвежские NASAMS, впоследствии к ним присоединится первая батарея Patriot.

Благодаря западному оборудованию украинские энергетики могут быстрее и эффективнее восстанавливать разрушенные электросети. Украинских беженцев радушно принимают в европейских странах.

Кремлевский режим страны Европы по очереди признают террористическим. РФ теряет остатки интернационального авторитета и выход на западные рынки. Президенту Украины Владимиру Зеленскому аплодируют иностранные парламенты, а российскому диктатору Владимиру Путину приходится довольствоваться только посиделками с нелегитимным Александром Лукашенко в Минске.

5. Актуализация вопроса освобождения Крыма.

Несмотря на то что вооруженная агрессия РФ против Украины началась именно с оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя в 2014 году, вопрос восстановления украинского суверенитета над полуостровом годами оставался "вынесенным за скобки".

Запуск Крымской платформы в 2021 году позволил актуализировать обсуждение вопроса на дипломатическом уровне. Начав полномасштабное вторжение и предприняв попытку аннексии еще четырех украинских регионов, Кремль поставил Крым в один ряд с Херсоном, Донецком и Луганском. Регулярный "хлопок" на полуострове сигнализирует, что даже после нескольких лет милитаризации он остается "слабым звеном" в системе безопасности РФ.

6. Активизация евроатлантической интеграции.

Преодолевая трудности, связанные с войной, Украина не перестает делать шаги на закрепленном в Конституции пути к НАТО и ЕС. 28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и уже через четыре месяца получила статус кандидата. 30 сентября была подана заявка на вступление в НАТО, Украину поддержали уже 11 стран Альянса.

7. Эффективная коммуникация.

Кремлю не удалось дезориентировать общество и подорвать единство Запада. Украина выстраивает эффективную многоуровневую систему коммуникации с правительствами и гражданами стран-партнеров. На этом поприще работают журналисты, общественные активисты, члены правительства, дипломаты, украинская диаспора. События в Украине освещают ведущие мировые медиа. Несмотря на российские дезинформационные кампании, три четверти граждан стран ЕС поддерживают оказание помощи Украине. Симпатии мира сегодня на стороне Украины.

8. Мощное волонтерское движение.

Полномасштабное вторжение дало новый импульс волонтерскому движению. К нему присоединились сотни тысяч украинцев, миллионы – начали донатить на помощь армии, помогают гражданским, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ. Медикаменты, дроны, автомобили, вооружение, бронетехника и даже спутник – украинские волонтеры доказали, что для них нет ничего невозможного.

9. Движение сопротивления на оккупированных территориях.

Украинцы встретили российских оккупантов не цветами, а оружием. Регулярные диверсии, ликвидации российских военных и коллаборантов не позволяют чувствовать себя комфортно на украинской земле.

10. Единство украинского народа.

Прекращение внутренних раздоров и объединение украинцев ради Украины стало важным фактором организации сопротивления врагу. Украину бок о бок защищают как люди с разными политическими взглядами, так и представители политических сил, являющихся ярыми конкурентами.

Но любовь к Родине объединила их в столь сложное для страны время.

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