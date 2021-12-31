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2022. Верить в себя, несмотря ни на что

Цей матеріал також доступний українською
2022. Верить в себя, несмотря ни на что

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
31.12.2021, 19:01

Не хочу говорить о негативе. Сегодня хочу сказать о том, что действительно важно, что объединяет всю Украину и дает нам шанс на счастливое будущее

Десятки и десятки миллионов уникальных читателей в год. Четверть миллиарда просмотров. Большие перемены, новые друзья, подготовка к Pay Wall. Уходящий 2021 год сделал LIGA.net сильнее. А наступающий 2022 год сделает всех нас лучше. Я в этом уверен.

Вижу много пессимизма вокруг и понимаю его корни. Но не хочу говорить об очевидном. Хочу сказать о том, что дает мне силу и заставляет каждый раз идти дальше, не останавливаясь и не теряя темп. То, что действительно важно.

Я вижу, что гражданское общество в Украине как никогда сплочено и готово защищать свой дом от любых вызовов. Нас становится больше. Нас очень много. Уже не 10%. Я вижу, что современный бизнес как никогда понимает свою ценность, возможности и, главное, свою роль в стране будущего. И это вдохновляет, потому что мы наконец учимся быть собой в своей стране.

В 2021 году, согласно опросам, украинская нация окончательно избрала путь в единую Европу под единым щитом НАТО – абсолютное большинство людей. И хотя мы все разные, мы все – рядом. У нас одна стратегическая национальная цель. Одна на всех.

В нашей стране никто не стоит в стороне. Мы все помогаем друг другу. Но нам нужно еще много учиться. Я думаю, прежде всего, не бояться ошибок. Избегать ссор. Больше искать друзей, а не врагов. Находить мужество делать то, что нужно. И силу – мириться с тем, что никак не исправить.

В новом 2022 году я хотел бы пожелать себе и вам: не бойтесь амбициозных планов. Не обращайте внимания на сложность. Стройте бизнес. Экономьте. Вкладывайте. Заботьтесь о семье. Учите детей. Развивайтесь профессионально. Совершенствуйте эмоциональный интеллект.

И не забывайте создавать вокруг себя украинскую среду. Делайте хорошо свое дело – это и есть наш вклад в создание лучшей Украины.

Не требовать от себя невозможного. Но всегда верить в себя.

Все. Будет. Хорошо.
С новым годом, друзья.
Слава Украине.

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нато бизнес будущее новый год гражданское общество
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