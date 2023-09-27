А где же "коммунистические коллаборанты"?

В прессе и соцсетях в дискуссиях о Второй мировой войне постоянно можно увидеть термин "нацистский коллаборант". И практически никогда не вижу сочетания слов "коммунистический коллаборант", если бы таким ярлыком был наделен военный, политик, деятель культуры того же периода.

То есть службе Гитлера, его государству, его политике и тем, кто "прислуживал" не может быть никакого оправдания, вместо того, кто делал то же в интересах Сталина, писал ему оды, огнем и мечом утверждал московскую политику не только в Украине, но и в странах Восточной Европы до, во время и после немецко-советской войны добрались страницы школьных учебников, улицы и проспекты и вообще лояльное отношение.

Здесь можно было бы привести полсотни примеров, но не в именах дело. Я о самом подходе.

Если условные дивизионщики должны нести часть вины за Холокост (к которому не имеют никакого отношения вообще), потому что одели мундиры ваффен СС, то несут ли вину за Голодомор и ГУЛАГ те украинцы, которые носили мундиры красной армии? Они точно знали, что сделал их главнокомандующий из звездоносного Кремля с их же народом.

Или причина только в том, что немцы и их союзники и (вынужденные) попутчики проиграли войну? И теперь пожизненно они будут виноваты в том, в чем даже не обвиняют их ровесников, избравших (или не избравших, а так просто сложившихся) сторону "победителя".

Есть о чем поразмыслить.

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