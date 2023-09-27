А де ж "комуністичні колаборанти"?

У пресі та соцмережах у дискусіях про Другу світову війну постійно можна побачити термін "нацистський колаборант". І практично ніколи не бачу сполучення слів "комуністичний колаборант", коли б таким ярликом був наділений військовик, політик, діяч культури того самого періоду.

Тобто службі Гітлера, його державі, його політиці й тим, хто "прислужував", не може бути жодного виправдання, натомість тим, хто робив те саме в інтересах Сталіна, писав йому оди, вогнем і мечем стверджував московську політику не тільки в Україні, але й у країнах Східної Європи до, під час і після німецько-совєтської війни дісталися сторінки шкільних підручників, вулиці та проспекти й назагал цілком лояльне ставлення.

Тут можна було б навести добрі пів сотні прикладів, але не в іменах справа. Я про сам підхід.

Якщо умовні дивізійники мають нести частину вини за Голокост (до якого не мають жодного відношення взагалі), бо ж одягнули мундири ваффен СС, то чи несуть вину за Голодомор та ГУЛАГ ті українці, які носили мундири червоної армії? Вони ж точно знали, що зробив їхній головнокомандувач із зореносного Кремля з їхнім же народом.

Чи причина лише в тому, що німці та їхні союзники та (вимушені) попутники програли ту війну? І тепер довічно вони будуть винуваті у тому, в чому навіть не звинувачують їхніх ровесників, які обрали (чи й не обрали, а так просто склалося) сторону "переможця".

Є про що поміркувати.

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