Закон позволяет приостановить выплаты кредитов для компаний, имущество которых осталось на временно оккупированных территориях

Полномасштабная российская агрессия кардинально изменила условия ведения бизнеса в Украине. Тысячи предприятий потеряли доступ к производственным мощностям, складским помещениям и оборудованию, которые оказались на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

В то же время финансовые обязательства этих компаний, в частности кредиторская задолженность перед банками, формально оставались в силе независимо от объективной невозможности их обслуживания.

Понимая критичность ситуации, государство и банковский сектор ввели ряд поддерживающих мер для пострадавшего бизнеса.

