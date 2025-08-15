Мнение
Активы в оккупации: как предпринимателям приостановить кредитные обязательства
Владимир Невмержицкий
старший юрист LCF Law Group
Полномасштабная российская агрессия кардинально изменила условия ведения бизнеса в Украине. Тысячи предприятий потеряли доступ к производственным мощностям, складским помещениям и оборудованию, которые оказались на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.
В то же время финансовые обязательства этих компаний, в частности кредиторская задолженность перед банками, формально оставались в силе независимо от объективной невозможности их обслуживания.
Понимая критичность ситуации, государство и банковский сектор ввели ряд поддерживающих мер для пострадавшего бизнеса.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)