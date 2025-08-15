Закон дозволяє призупинити виплати кредитів для компаній, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях

Повномасштабна російська агресія кардинально змінила умови ведення бізнесу в Україні. Тисячі підприємств втратили доступ до виробничих потужностей, складських приміщень та обладнання, що опинилися на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Водночас фінансові зобов'язання цих компаній, зокрема кредитна заборгованість перед банками, формально залишалися в силі незалежно від об'єктивної неможливості їх обслуговування.

Розуміючи критичність ситуації, держава та банківський сектор запровадили низку підтримувальних заходів для постраждалого бізнесу.

