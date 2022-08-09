Amnesty International нужно менять, чтобы не было такого позора, как отчет по Украине

У старых правозащитных организаций есть общая беда – и Amnesty International, и Международный Комитет Красного Креста (МККК), и Human Rights Watch, и многие другие.

Основанные идеалистами и прорывные одно время, сейчас они превратились в неповоротливые корпорации, которые работают прежде всего на себя.

Почему так случилось

Чем более известными становились эти организации, тем больше получали пожертвований. Чем больше пожертвований – тем больше требований к контролю, как тратятся деньги. Процедуры, правила, отчетность росли и умножались.

Сейчас эти организации-корпорации работают прежде всего, чтобы выполнять свои правила. Если для того, чтобы помочь людям, эти правила нужно нарушить или изменить, – они этого не делают. Они просто НЕ ПОМОГАЮТ. Так безопаснее для руководства, у которого стотысячные зарплаты и высокий статус.

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Например, когда МККК собрал более 100 миллионов пожертвований на восстановление после землетрясения на Гаити, они их не украли – а просто не потратили. Ибо их собственные бюрократические процедуры не позволяли ни строить самим, ни заключать договоры с местными строителями, потому что у них не было каких-либо нужных документов.

И они игнорировали предложения местного офиса, затем центральное руководство выписало себе годовые премии за успешное спасение мира и перераспределило деньги на другие направления, где тратить их было безопасно.

А после публикации расследования этого дерьма руководство столкнуло все на гаитянский офис, мол, те не обеспечили соблюдение процедур прозрачной траты денег, и они, бедняги, ничего не могли сделать. И вышли сухими из воды.

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Поэтому проблема – настоящая проблема с правозащитной Amnesty International – что такие организации имеют миллионное членство: миллионы людей на местах по всему миру, которые действительно верят в ценности и действительно честно борются, часто под угрозой опасности.

99% этих активистов – волонтеры, они не получают заработную плату и еще и вкладывают свои средства. А руководство организаций – коррумпированные западные колониалисты. Эти организации в большинстве своем работают на нужды людей так называемого "второго и третьего мира", но в руководство берут преимущественно "первосортных".

Коррумпированные – не обязательно, что им носят конверты. Они могут просто воспринимать свою работу как хороший источник дохода и не хотеть ничего менять. Не хотеть рисковать. Не напрягаться бюрократическими процедурами, делающими деятельность на местах невозможной.

Или вообще не видеть проблемы и быть свято убежденными, что они совершают безупречно правильные поступки – ведь их западноцентрический опыт и образование мешают увидеть ошибки.

Еще как белые колониалисты, они убеждены, что знают, как лучше, и игнорируют местных. А при необходимости на них вешают все собственные провалы.

Конфликты с локальными офисами у этих организаций происходят постоянно, но пока побеждают западные центры, в которых больше власти.

Считаю, неправильно, что после такого позора, как недавний отчет Amnesty International, в котором украинские военные обвиняются в том, что подвергают опасности гражданское население Украины, увольнять нужно руководство центрального офиса.

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То, что работники украинского офиса организации были вынуждены уволиться в знак протеста, - достойный поступок, но увольняться должны не они, а ответственные за этот провал.

В центральных офисах подобных организаций должны руководить люди с полей, которые видят жизнь адекватно (из Украины, из Гаити, из Сирии). Которые готовы говорить со всеми на равных, а не сверху вниз. Которые не боятся менять процедуры и правила, чтобы организация работала на свои цели, а не на безопасную сытую жизнь центральных офисов.

Просто сказать "да пошли они" – не вариант. Они большие и влиятельные, и звезды, вроде супругов Бекхэмов, когда собирают многие миллионы пожертвований для Украины, передают их МККК. Ибо фонд "Вернись живым" на западе никто не знает и денег им не дадут.

Закенселить Amnesty International невозможно – это 10 млн волонтеров/ок. И не нужно, потому что большинство из них – хорошие люди, которые борются за правильные вещи. А вот сменить руководство, внутренние бюрократические процедуры и политики – нужно и необходимо.

Уже сейчас центральный офис Amnesty International пытается сбросить вину на уволившихся украинских работниц, называет критику отчета "эмоциональной реакцией" и полностью отказывается от какой-либо ответственности. Их реакция – ну да, украинчики разволновались, мы понимаем. "Нам жаль, что причинили вам боль".

На то, что их отчет таскают российские посольства и прямо говорят – в следующий раз, когда мы разбомбим школы и многоэтажки в Украине, знайте, что мы имели право так делать, – вот, даже Amnesty International сказали, что там украинские военные – ноль, НОЛЬ реакции.

У западных колониалистов, которые все это сделали и продолжают делать, есть имена.

Это Агнесс Каламар – руководитель центрального офиса Amnesty International. И Донателла Ровера – руководитель Департамента расследований. Последняя рассказывала журналистам, что не видела в Украине западного оружия. Именно эти люди должны уйти, и именно их карьера должна быть испорчена.

Это реально сделать – потому что они не "владеют" организацией. Если их дальше аргументированно критиковать, совет Amnesty International будет вынужден их уволить – за профессиональные ошибки, демонстрирующие некомпетентность и противоречащие миссии организации.

Вот петиция за увольнение руководства Amnesty International. Подпишитесь, пожалуйста, и расскажите своим друзьям, особенно за границей. Наша победа – это увольнение центрального офиса Amnesty International, и этого нужно добиться.

Так мы начнем менять ВСЕ международные организации – они увидят, что по-старому уже нельзя. У петиции сейчас более тысячи подписей. Еще 99 000 – и #AgnesCallamardMustResign

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