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Amnesty International нужно менять, чтобы не было такого позора, как отчет по Украине

Цей матеріал також доступний українською
Amnesty International нужно менять, чтобы не было такого позора, как отчет по Украине

руководитель экспертного ресурса Гендер в деталях, к.ф.н.
09.08.2022, 19:02

Отчет Amnesty International по поводу войны в Украине теперь используют посольства РФ для оправдания зверств российских оккупантов. Так не должно быть

У старых правозащитных организаций есть общая беда – и Amnesty International, и Международный Комитет Красного Креста (МККК), и Human Rights Watch, и многие другие.

Основанные идеалистами и прорывные одно время, сейчас они превратились в неповоротливые корпорации, которые работают прежде всего на себя.

Почему так случилось

Чем более известными становились эти организации, тем больше получали пожертвований. Чем больше пожертвований – тем больше требований к контролю, как тратятся деньги. Процедуры, правила, отчетность росли и умножались.

Сейчас эти организации-корпорации работают прежде всего, чтобы выполнять свои правила. Если для того, чтобы помочь людям, эти правила нужно нарушить или изменить, – они этого не делают. Они просто НЕ ПОМОГАЮТ. Так безопаснее для руководства, у которого стотысячные зарплаты и высокий статус.

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Например, когда МККК собрал более 100 миллионов пожертвований на восстановление после землетрясения на Гаити, они их не украли – а просто не потратили. Ибо их собственные бюрократические процедуры не позволяли ни строить самим, ни заключать договоры с местными строителями, потому что у них не было каких-либо нужных документов.

И они игнорировали предложения местного офиса, затем центральное руководство выписало себе годовые премии за успешное спасение мира и перераспределило деньги на другие направления, где тратить их было безопасно.

А после публикации расследования этого дерьма руководство столкнуло все на гаитянский офис, мол, те не обеспечили соблюдение процедур прозрачной траты денег, и они, бедняги, ничего не могли сделать. И вышли сухими из воды.

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Поэтому проблема – настоящая проблема с правозащитной Amnesty International – что такие организации имеют миллионное членство: миллионы людей на местах по всему миру, которые действительно верят в ценности и действительно честно борются, часто под угрозой опасности.

99% этих активистов – волонтеры, они не получают заработную плату и еще и вкладывают свои средства. А руководство организаций – коррумпированные западные колониалисты. Эти организации в большинстве своем работают на нужды людей так называемого "второго и третьего мира", но в руководство берут преимущественно "первосортных".

Коррумпированные – не обязательно, что им носят конверты. Они могут просто воспринимать свою работу как хороший источник дохода и не хотеть ничего менять. Не хотеть рисковать. Не напрягаться бюрократическими процедурами, делающими деятельность на местах невозможной.

Или вообще не видеть проблемы и быть свято убежденными, что они совершают безупречно правильные поступки – ведь их западноцентрический опыт и образование мешают увидеть ошибки.

Еще как белые колониалисты, они убеждены, что знают, как лучше, и игнорируют местных. А при необходимости на них вешают все собственные провалы.

Конфликты с локальными офисами у этих организаций происходят постоянно, но пока побеждают западные центры, в которых больше власти.

Считаю, неправильно, что после такого позора, как недавний отчет Amnesty International, в котором украинские военные обвиняются в том, что подвергают опасности гражданское население Украины, увольнять нужно руководство центрального офиса.

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То, что работники украинского офиса организации были вынуждены уволиться в знак протеста, - достойный поступок, но увольняться должны не они, а ответственные за этот провал.

В центральных офисах подобных организаций должны руководить люди с полей, которые видят жизнь адекватно (из Украины, из Гаити, из Сирии). Которые готовы говорить со всеми на равных, а не сверху вниз. Которые не боятся менять процедуры и правила, чтобы организация работала на свои цели, а не на безопасную сытую жизнь центральных офисов.

Просто сказать "да пошли они" – не вариант. Они большие и влиятельные, и звезды, вроде супругов Бекхэмов, когда собирают многие миллионы пожертвований для Украины, передают их МККК. Ибо фонд "Вернись живым" на западе никто не знает и денег им не дадут.

Закенселить Amnesty International невозможно – это 10 млн волонтеров/ок. И не нужно, потому что большинство из них – хорошие люди, которые борются за правильные вещи. А вот сменить руководство, внутренние бюрократические процедуры и политики – нужно и необходимо.

Уже сейчас центральный офис Amnesty International пытается сбросить вину на уволившихся украинских работниц, называет критику отчета "эмоциональной реакцией" и полностью отказывается от какой-либо ответственности. Их реакция – ну да, украинчики разволновались, мы понимаем. "Нам жаль, что причинили вам боль".

На то, что их отчет таскают российские посольства и прямо говорят – в следующий раз, когда мы разбомбим школы и многоэтажки в Украине, знайте, что мы имели право так делать, – вот, даже Amnesty International сказали, что там украинские военные – ноль, НОЛЬ реакции.

У западных колониалистов, которые все это сделали и продолжают делать, есть имена.

Это Агнесс Каламар – руководитель центрального офиса Amnesty International. И Донателла Ровера – руководитель Департамента расследований. Последняя рассказывала журналистам, что не видела в Украине западного оружия. Именно эти люди должны уйти, и именно их карьера должна быть испорчена.

Это реально сделать – потому что они не "владеют" организацией. Если их дальше аргументированно критиковать, совет Amnesty International будет вынужден их уволить – за профессиональные ошибки, демонстрирующие некомпетентность и противоречащие миссии организации.

Вот петиция за увольнение руководства Amnesty International. Подпишитесь, пожалуйста, и расскажите своим друзьям, особенно за границей. Наша победа – это увольнение центрального офиса Amnesty International, и этого нужно добиться.

Так мы начнем менять ВСЕ международные организации – они увидят, что по-старому уже нельзя. У петиции сейчас более тысячи подписей. Еще 99 000 – и #AgnesCallamardMustResign

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