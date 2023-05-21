Бахмут фронтовую задачу уже перевыполнил. Остается еще "демографическая".

Сложный – потому что самые трудные испытания и жертвы. Простой – потому что все очень наглядно.

1.Бахмут – как ОДНА ИЗ точек на фронте – свою задачу перевыполнил уже раз десять. Высокая цена для нас, героизм, неприятные истории. Там все. Самая тяжелая ситуация. Но в сумме – очень эффективно. Поэтому командованием было принято соответствующее решение.

Поскольку россияне решили плакать, колоться, но грызть этот кактус до конца, есть смысл обороняться столько, сколько рационально из задач обороны по всему фронту. Надеюсь, в ближайшие дни тональность новостей из тех мест изменится. Предпосылки для этого есть. Остальное скажут военные.

2. Бахмут русские войска тотально разрушили. Восстановлению не подлежит. Когда мы освободим эту территорию, нужно будет строить новый город. Это один из десятков населенных пунктов, которые россияне полностью уничтожили.

Интересно, как изменилась русская риторика. Наряду со словами "освобождения" все чаще звучат фразы типа "мы захватили", "обеспечили контроль" и т.д. Захватническая война в чистом виде.

3. Тактика выжженной земли с имитацией точечного восстановления (пара домов на уничтоженный микрорайон) лично меня в очередной раз наталкивает на мысль, что у россиян есть вполне победный план-минимум. Он заключается в захвате пригодного для интеграции населения и решении за счет этого части демографических проблем. На днях Песков прямым текстом сказал, что "демография – это то, что у нас пока не получается" (пока – это 20 лет).

Поэтому задача Бахмута также не пустить россиян дальше, чтобы они выдохлись и не разрушили еще несколько городов.

Это одна из причин, почему какая-либо заморозка нам категорически не подходит: нам нужна живая земля с людьми, а россиян вполне устроит мертвая зона без людей, которых они рассредоточят у себя.

Это полностью вписывается в концепт "защитить жителей Донбасса". Вот они, жители, целые – на Урале, в Поволжье, в разных дырах по всей России. Спасены! Не все, правда. Зато ни одного бендеровца вокруг! А то, что Донбасса больше нет – ну такое… Под этим соусом можно и войска вывести победно, если совсем плохо станет.

4. В целом тема демографии – как русской, так и украинской – требует трезвых оценок.

Вопрос "кто здесь будет жить" пока не мейнстримный, но бродит, распространяется органически. Россияне его не сильно раскачивают, наверное, потому что видят риски для себя. Они ведь обоюдные. Дискурс "пока мы умираем, Россию оккупируют мигранты" неплохо заходит.

Тема сохранения/возвращения наших людей будет все больше цеплять и украинцев. Здесь поверхностные рецепты не помогут. Нужны идеи. Где взять людей и чем их мотивировать – это вопрос, который будет все чаще возникать при взгляде на руины Мариуполя, Волновахи, Угледара, Попасной, Бахмута, Изюма (вставьте свой город…).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.