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Без пенопласта, упаковки и бантиков. Мои впечатления от речи Зеленского в Конгрессе США

Цей матеріал також доступний українською
Без пенопласта, упаковки и бантиков. Мои впечатления от речи Зеленского в Конгрессе США

консультант по стратегическим коммуникациям
22.12.2022, 15:01

После победы Украины над российским оккупантом обязательно нужно издать сборник военных выступлений президента Владимира Зеленского. Они того стоят

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Дважды послушала его выступление в Конгрессе. Первый раз – как гражданка страны, которая защищается от врага. Второй – как специалист.

Впечатления идентичны: это было совершенное несовершенство.

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Неидеальное произношение на английском, формально неподходящая поводу одежда, чтение по бумажке – все эти моменты, которые заслуживали бы критики обычно, сейчас только усилили мессидж.

Ибо для нас это – не время вылизанности, не время расслоений, не время перфекционизма. У Украины на это нет времени. Нет места. У нас другие приоритеты.

В речи нашего президента не было красивостей, изысканных образов, ярких метафор. Не было дипломатических формул и кодов, которые нужно расшифровывать. На это у нас тоже нет времени.

Была только одна шутка – "we will put in place everyone who will defy freedom".

Было лишь несколько отсылок к американской истории – как раз достаточно, чтобы задеть струны патриотизма в американских сердцах и провести те параллели, которые без лишних слов делают Украину в этой войне вполне понятной американцам.

Каждое предложение, каждый пассаж были ключевым сообщением. Без пенопласта, без упаковки и бантиков. Только то, что важно. Важно было каждое сообщение.

Выступление было идеально уверенным, идеально настроенным, идеально прямым, даже немного дерзким в своей прямоте. Все вещи были названы своими именами.

Все это было искренне. Эффективно, потому что смыслы легко считывались, будучи усилены общими эмоциями, – теми, которые возникали в пространстве между оратором и аудиторией.

Могу только представить себе, какая дипломатическая работа была проделана, чтобы это выступление могло быть именно таким. И чтобы оно было воспринято именно так.

Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига, Оксана Маркарова, Екатерина Смаглий – вы и ваши команды просто невероятны.

Я также осознаю, какую цену мы платим за это выступление и те овации, которыми оно сопровождалось. Сколько человек погибло и пострадало и продолжает гибнуть и страдать. Сколько матерей не дождется детей, сколько сыновей и дочерей не увидят матерей и отцов, сколько людей отдали свое здоровье, сколько осталось без домов, сколько земли вспахано вражеской артиллерией, сколько всего разрушено. Сколько наших воинов ежесекундно рискуют жизнью ради победы!

Поэтому, когда впервые смотрела видеозапись выступления, слезы лились из глаз его добрую половину.

Такой встречи Конгресс США, наверное, не помнит – однозначно мегапозитивной и искренней. Украина это сделала! Украина это делает! Мы это делаем! Но какая горькая и болезненная цена…

Нам аплодировали как героическому народу, который противостоит злу. Не как "коррумпированному государству с прогнившим государственным аппаратом", не как второстепенному игроку на мировой арене, не как просителю о помощи (хотя мы и просим о помощи – но "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию").

Это общая заслуга. Всех нас и президента, который в этой войне достойно представляет Украину и украинцев.

Ну и после войны – после победы! – обязательно нужно издать сборник военных выступлений президента. Они того определенно стоят.

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