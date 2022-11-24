Без вас: Россия – это болезнь. Которую нужно победить во что бы то ни стало

Я понял свое отношение к текущей ситуации в Киеве и других городах Украины. Когда нет света и связи, когда не сходишь в туалет, потому что нет воды, а зима грозит быть не только темной, но и холодной. Как к болезни. К временной проблеме, которую нужно перетерпеть. И так же отношусь к России – как к опасному вирусу. Который нужно победить. И от которого нельзя выздороветь за один день. Который отбирает у тебя силы, который может убить, если с ним не бороться, если твой организм будет слишком слабым.

Приятно ли болеть? Нет, неприятно. Но никуда не денешься. Если так уж случилось, что ты заболел. Если так случилось, что рядом есть безумный сосед. Главное – чтобы болезнь не стала хронической. Главное – не запустить эту болезнь, чтобы не дать ей шанса стать хронической.

Когда ты болеет и смотришь на то, как другие люди получают удовольствие от жизни, это очень неприятно. Как в детстве, когда ты сидишь дома с температурой, а ребята бегают во дворе и играют в футбол. Так и сейчас, когда ты без света и связи, а в это время где-то в Катаре или лондонских пабах люди смотрят футбол, ты думаешь о том, как несправедлив этот мир. Ты хочешь быть одним из них, как это всегда было, хочешь получить обратно то, что ты потерял. Но не можешь этого сделать именно сейчас. Но ты знаешь, когда поправишься, ты снова присоединишься ко всем.

Когда болеешь, не идешь на компромиссы с вирусом. Не говоришь, что вирус точно выиграл. Нет. Ты лечишься. Ты усиливаешь свой иммунитет. А потом ты поправишься. Это может занять долгое время, но болезнь рано или поздно отступает. А ты идешь дальше.

Ненавидишь ли ты свой вирус? Возможно. Но холодной ненавистью презрения к паразитическому существу, которое не может существовать само по себе. Так же и Россия. Каждый раз, когда летят ракеты, ты думаешь о том, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И твоя ненависть никуда не девается. Она становится просто более взвешенной и хладнокровной. Твоя ненависть – это как иммунитет от вируса, остающегося с нами на всю жизнь. Который не даст больше никогда шанса заболеть любовью к России или россиянам. И этот иммунитет будет запечатлен в моей ДНК, чтобы передаваться следующим поколениям. Это будет очень стойкая ненависть. А холодная рациональная ненависть – это очень эффективная штука.

Я долго думал, почему мне сейчас морально гораздо легче, чем в феврале и начале марта? И понял. Ибо сейчас ты четко осознаешь факт временности этой болезни. Ты понимаешь, что придет весна. Что будет тепло. Будет свет. И Украина будет существовать. И надо просто не ныть, а, стиснув зубы, ждать. Переждать высокую температуру. Переждать слабость. Переждать другие проявления этого вируса. Очень неприятные. Но временные.

И это спасает. Ибо это отгоняет отчаяние. Ибо ночь не страшна, если знаешь, что с утра будет рассвет. Ибо зима так не пугает, если ты точно знаешь, что будет весна.

И сейчас мы знаем, что Украина победит. Не верим, а именно знаем. И понимаем, что отчаяние кремлевского диктатора Владимира Путина толкает его к террористическим актам. Он не может выиграть на поле боя. И он надеется только на то, что терактами заставит украинцев остановиться. Он думает, что это заставит нас капитулировать.

Но Путин, как известный историк, не найдет примеров, когда общества, чьи армии побеждали, общества, понимающие, почему и за что они воюют, прогибались под давлением неудобств. Так не работает. Мы это знаем. Может, это знает и Путин. Но у него нет другого шанса, и он хватается за соломинку.

Мы знаем, что Украина победит. Мы знаем, что вооруженные силы Украины побеждают. И мы, гражданские, должны просто не мешать им. Солдатам и офицерам, чья жизнь сейчас гораздо менее комфортна, чем у жителя любого района любого мирного города. Поэтому мы должны терпеть. Потому что в окопе еще страшнее и холоднее, нет воды и света ночью. И поэтому нам легче терпеть. А с надеждой терпеть легко. Мы должны дотерпеть до победы.

И эта временность позволяет намного легче переносить все неудобства и проблемы, которые Путин и его террористы создают вокруг.

Россия – просто болезнь. И нам необходимо время, чтобы выздороветь. И выздоровление никогда не бывает приятным процессом. Но другого выбора просто нет...

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