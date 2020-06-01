Бумеранг лукавства: "культпоход" ГБР в музей Гончара сигнализирует не о хорошем

Для того чтобы понять, что же произошло в музее Ивана Гончара с картинами экс-президента Петра Порошенко, как ни странно, достаточно посмотреть, на каких машинах приезжают на работу наши доблестные "правоохранители" - реформированные и нет многочисленные прокуроры и борцы с коррупцией, ловцы шпионов, налоговики и остальные полицейские и так далее.

Прогуляйтесь вокруг офисов прокуратуры, службы безопасности, полиции - посмотрите на экспонаты этих выставок тщеславия. Разве что на Бентли с кортежем мотоциклистов не подъезжают к месту службы оперативники и начальники помельче и покрупнее. Автомобили, цены которых красноречиво говорят о том, что на честную зарплату их никто и никогда покупать не будет, свидетельство, что те, кто на них ездит, никогда и ни при каких условиях не будут ловить преступников и воров, шпионов и коррупционеров. А удостоверение с гербом Украины будут использовать исключительно как индульгенцию и пропуск в мир элитной недвижимости и мишленовских ресторанов.

Читайте также - Бульдоги демократии и свободы

Сколько их, "правоохранительных" органов, существующих на наши налоги? Бессмертная налоговая полиция, научившаяся открывать дела, но не способная доводить их до суда или закрывать в случае ошибки. Патрульная селфи-полиция, не способная навести порядок на дорогах даже в центре Киева и праздно шатающаяся по улицам, уставившись в интернет-смартфоны. Прокуроры, годами ожидающие окончания сроков давности привлечения к ответственности преступников, известных всей стране и даже всему миру. Таможенники, праздно шатающиеся по аэропортам и известные на весь мир размерами их особняков вдоль границ Украины.

Тотальная вольница опричнины развратила всех этих "блюстителей закона" до такой степени, что они считают нормальным годами втирать народу, что контроль скорости на дорогах – задача, сравнимая с запуском космического корабля. Пусть тысячами гибнут люди на дорогах – у полиции есть другие дела. Действительно, что может быть азартнее и важнее, чем выбивание из налогоплательщиков новых бюджетных миллиардов.

Правоохранительная система Украины, разрастающаяся на глазах, не перестает от этого гнить, оставаться неэффективной и некомпетентной. Так чего же мы ждем от Государственного бюро расследований – органа, с первого дня прославившегося руководителем, который с трудом складывал слова в предложения? Какого качества расследования сложнейших и резонансных дел можно ожидать и от нынешних руководителей бюро с одиозными биографиями?

Так что вполне закономерным выглядит "культпоход" в музей Ивана Гончара этих одетых в черное мрачных молчаливых личностей, выдававших себя за правоохранителей. Традиционная дремучая некомпетентность не дала им знаний того, что таможенные декларации заполняются в нескольких экземплярах, и коллеги из таможни охотно могут поделиться не только бумажной, но и электронной, назовем ее в духе нынешней власти, диджитальной копией, естественно, при наличии законных оснований.

Но поскольку этих самых законных оснований не было, то пришлось штурмом брать музей, ломиться в прямом и переносном смысле в открытые двери, с чекистским остервенением вырывать из рамок таможенные декларации, описывать в секретном протоколе картины, ломая ручки и язык об незнакомые странные фамилии - Лагорио, Котарбинский, Тропинин… Картины, написанные авторами с такими фамилиями, мало арестовать – надо бы картины и посадить.

Дикость этого действа в центре Киева покрыла мировой славой некомпетентности и непрофессионализма новосозданное Государственное бюро расследований Украины на многие годы. Все было не так! И сам факт налета на музей с использованием вооруженных черных человечков. И отсутствие идентификации агентов – во всем мире полицейский без бейджика или бляхи не полицейский. И абсурдные требования к директору музея. И бездействие полиции, как охранявшей сам музей, так и приехавшей по вызову 102.

И, наконец, отсутствие какой-либо официальной информации.

Это особая история! Собравшимся перед входом в музей журналистам, количество которых было не меньше, чем на президентской пресс-конференции, рассказать, что же в конце концов происходит, обязаны были не молчаливые стражи сломанных дверей и не таинственный следователь, а пресс-секретари ГБР. Они были именно обязаны быть во дворике на Лаврской, за это, а не за читку с листа заготовленного текста ни о чем, налогоплательщики платят им деньги.

Присутствие на месте резонансного события сотрудника пресс-службы – правило во всем мире. Правило, о котором, уверен, пиарщикам ГБР рассказывали на модных тренингах. Но наблюдать события по телевизору комфортнее – хоть дождь не намочит. Еще одна грань презрения и к журналистам, и к обществу, и к гражданам. На деньги которых куплены модные кроссовки, модные автомобили, даже пистолет, за который хватался безымянный и безликий молодец у дверей.

Конечно, системные проблемы украинских органов, которые должны защищать закон и граждан, возникли не вчера и не неожиданно. Не надо думать, что при президенте Порошенко правоохранители были профессиональными рыцарями без страха и упрека, а при президенте Владимире Зеленском вдруг разучились работать и обнаглели. Нет, конечно!

Нерешительность и лукавство, выразившееся и в отсутствии кардинальных реформ СБУ, и кум в прокуратуре, и пропихивание странного персонажа в руководители ГБР, и показушное преобразование милиции в полицию – все это вернулось шестому президенту вот таким странным бумерангом беззакония. Даже в страшном сне такое не приснится нынешним обитателям властного Олимпа. А зря!

Как ни странно, этот текст имеет прямое отношение и к экономике. События в музее Ивана Гончара показали, что если вы решились открыть собственное дело, привезли в Украину оборудование, законно его оформили и начали работать, вы все равно не застрахованы от того, что в один из солнечных или дождливых дней, вообще без всяких законных оснований и документов к вам не нагрянут безымянные люди с закрытыми лицами и не арестуют ваше оборудование. А, возможно, и вас…

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.