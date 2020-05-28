Бульдоги демократии и свободы

После ужасного происшествия в Кагарлыке, со мной связывалось большое количество украинских журналистов и, конечно, всех интересовали следующие вопросы – что происходит с правоохранительной системой? Что происходит с реформой? И почему провалилась реформа?

Несмотря на то, что я не являюсь главой Национальной полиции Украины уже четыре года, и мои связи с украинской полицией завершились в конце 2016 года, мне ясно, что для многих украинцев – это крайняя точка, после которой никто не может выйти сухим из воды.

И те, даже не причастные к полиции, считающие, что можно выйти из сложившейся ситуации без каких-либо моральных или политических потерь, - очень ошибаются. В современном демократическом европейском обществе правоохранительная система работает по принципу защиты человека и является фундаментом государства, которое украинское общество ждет уже давно (и речь здесь не идет только о периоде независимости Украины).

Реформа правоохранительной системы требует не только риска, энергии, широкого видения, самопожертвования, четкого понимания ценностей, которые необходимо нести в общество, но и чувства ответственности и невидимой грани, которую очень часто чувствует общество, но, к огромному сожалению, не чувствует политическая конъюнктура.

Реформа полиции, которую мы начали делать в 2015 году, встряхнула всех.

На тот момент это была единственная ощутимая трансформация в стране, которую мог почувствовать каждый украинец лично. Была мотивация и высокие ожидания у общества, но этого, к сожалению, не хватило. Не хватило самого главного – жесткой политической воли, которая должна была понимать уровень рисков для будущего страны и уровень ответственности тех людей, которые связывали политику и правоохранительную систему.

«Эксперты», система, бывшие милиционеры, депутаты ВР, старая номенклатура часто обвиняли нашу команду, что переаттестация, либо молодые патрульные, открытые наборы, новые подходы уничтожают систему, но единственное, о чем я сейчас жалею – это то, что система до конца не была уничтожена. Потому что важно все (зарплата, соцобеспечение, техническое оснащение), но самый важный фактор – это идеологическое изменение каждого полицейского, у которого за спиной всегда будут стоять бульдоги правосудия в виде честного суда и прокуратуры. А это рычаги, которые не позволяет не только рядовому полицейскому, но и большим начальникам поставить себя выше закона.

Вчера меня спросил журналист – можно ли еще что-то изменить в реформе, которая просто принуждает критиковать ее безостановочно. Я думаю можно! Каждая правящая политическая элита страны должна понимать, что играть в политические игры с правосудием и прикрывать свои престолы правоохранительными органами – это всегда плохо заканчивается для самой же политической номенклатуры. Это не имеет ничего общего с демократией.

Безболезненно большие изменения не делаются. Для того, чтобы окончательно и бесповоротно выйти из совкового болота – надо всей душой, всем сердцем ненавидеть и не принимать совковую систему.

Современные методы бесповоротных реформ правоохранительных систем включают в себя несколько компонентов: - жесткую политическую волю, отвращение к коррупции всего руководящего состава полиции, прокуратуры и судебной власти;

- законы, которые карают за вымогательство, рэкет, оргпреступность, за нарушение прав и свобод человека, за препятствие развиваться бизнесу.

Система всегда будет сопротивляться и заниматься реваншизмом, если ее не разрушить и не построить все с нуля. Реваншизма не надо бояться, потому что реванш убивает реваншистов. Друзья, начните с того, что повторно увольте 93% советской номенклатуры, которые восстановились через суды после аттестации, потом их начальников, потом начальников начальников. И не надо бояться, украинцы это поймут и поддержат.

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