Чем опасна позиция "украинцы сами виноваты"

В психологии механизм поиска причины события (ответы на вопрос – кто виноват?) называют атрибуцией, даже каузальной атрибуцией.

Эта атрибуция бывает трех видов – по объекту, по субъекту, по условиям.

Проще, если я ударилась больно о стол, то это потому что: а) я дура рассеянная, б) стол сволочь, стоит где не надо, в) день такой глупый.

"Украинцы сами виноваты" – это атрибуция по субъекту, по самому себе, но не совсем (еще виноваты могут быть наши враги, или наши друзья и собственно это конечный набор атрибуций по субъекту и весь явленный в украинском обществе).

Есть те, кто считают виновными в войне врагов-россиян, те, кто считают виновными друзей-европейцев, ну и те, у кого украинцы сами виноваты.

Но что нам с психологической точки зрения дает позиция "украинцы сами виноваты"?

Иллюзию контроля, потому что если мы сами виноваты, значит мы контролируем наказание за вину. Исправимся мы – закончится война. Это позиция, которая частично успокаивает и уменьшает уровень тревоги. Но в то же время позиция "украинцы сами виноваты" – позиция исключения, потому что виноваты всегда какие-то другие абстрактные украинцы, а не я.

Итак, мы получаем составленную психологическую реакцию, где с одной стороны у части аудитории, поддерживающей такую каузальную атрибуцию, появляется иллюзия контроля над событиями, а с другой – собственная индульгенция – "виновен точно не я, а те плохие украинцы".

Снижение тревоги, усиление ощущения хорошего Я, фиксация нравственной позиции – profit.



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