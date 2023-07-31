UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чем опасна позиция "украинцы сами виноваты"

Цей матеріал також доступний українською
Чем опасна позиция "украинцы сами виноваты"

журналист, психолог
31.07.2023, 22:54

Побочные эффекты каузальной атрибуции

В психологии механизм поиска причины события (ответы на вопрос – кто виноват?) называют атрибуцией, даже каузальной атрибуцией.

Эта атрибуция бывает трех видов – по объекту, по субъекту, по условиям.

Проще, если я ударилась больно о стол, то это потому что: а) я дура рассеянная, б) стол сволочь, стоит где не надо, в) день такой глупый.

"Украинцы сами виноваты" – это атрибуция по субъекту, по самому себе, но не совсем (еще виноваты могут быть наши враги, или наши друзья и собственно это конечный набор атрибуций по субъекту и весь явленный в украинском обществе).

Есть те, кто считают виновными в войне врагов-россиян, те, кто считают виновными друзей-европейцев, ну и те, у кого украинцы сами виноваты.

Но что нам с психологической точки зрения дает позиция "украинцы сами виноваты"?

Иллюзию контроля, потому что если мы сами виноваты, значит мы контролируем наказание за вину. Исправимся мы – закончится война. Это позиция, которая частично успокаивает и уменьшает уровень тревоги. Но в то же время позиция "украинцы сами виноваты" – позиция исключения, потому что виноваты всегда какие-то другие абстрактные украинцы, а не я.

Итак, мы получаем составленную психологическую реакцию, где с одной стороны у части аудитории, поддерживающей такую каузальную атрибуцию, появляется иллюзия контроля над событиями, а с другой – собственная индульгенция – "виновен точно не я, а те плохие украинцы".

Снижение тревоги, усиление ощущения хорошего Я, фиксация нравственной позиции – profit.

Читайте также
Войну мы уже заслужили. А победу – еще нет


Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 