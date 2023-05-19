Четыре главных послевоенных вызова

У Украины есть чрезвычайные вызовы войны, но в то же время должны готовиться к послевоенным вызовам.

В первую очередь, это демократия. Мы всегда помним, что побеждаем, потому что мы демократия, которая противостоит автократии. В то же время у нас есть ограничения демократии, вызванные войной и военным положением, и перед нами предстанет вызов восстановления демократии в полном объеме после победы.

Следующее испытание – восстановление. Огромный вызов не просто восстановить разрушенное, а build back better, или даже build forward. То есть воспользоваться шансом на модернизацию страны, перевод ее на следующую ступень развития.

Третий вызов – травма. Перед Украиной встанет вызов превратить травму огромного количества людей в посттравматический рост, если это возможно.

И наконец – национальное примирение. Старые расколы в Украине исчезли, но появились и углубятся новые расколы, которые придется преодолевать. Нам нужно будет помочь вернуться миллионам уехавших и пройти через сложный процесс восстановления правовластия на освобожденных территориях.

Но когда мы говорим о правах человека сегодня, мы не можем молчать также о нарушении прав человека в нынешней РФ – российской империи, о правах порабощенных коренных народов. И я уверен, что стоит говорить и об этом.

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