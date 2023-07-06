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Что все же сдерживает Путина от ядерной войны

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 09:26

Есть еще одна сторона, не заинтересованная в переходе мировых конфликтов в такую парадигму. Из собственных интересов.

Китай неоднократно утверждал, что любое применение ядерного оружия может создать новую ситуацию в международной безопасности и является проблемой самого Китая. Задействование такого оружия, если учесть сложные отношения Китая сразу с несколькими странами, имеющими это оружие, а это и США, и Индия, переводит конфликт в другую парадигму. И в этом не заинтересовано ни руководство Китайской Народной Республики, ни руководство ее армии.

Если вообразить войну обычным оружием, у Китая есть реальные шансы победить не только качеством, но и количеством своего мобилизационного потенциала. И здесь речь идет и о Тайванском конфликте, и о пограничном конфликте с Индией. Но если применение тактического ядерного оружия станет обычной реальностью войн, то никакое количество военных не будет играть роли.

Впрочем, Путин мог отказаться от применения ядерного оружия не только из-за угроз Запада и предупреждения руководителя Китая, но и потому, что рассчитывает сохранить оккупированные территории в составе Российской Федерации. Не пригодны для нормальной жизни и экономической деятельности, иначе придется продолжать борьбу за настоящий балласт. Поэтому предположительно будет пытаться покинуть территории хотя бы в относительно нормальном состоянии в составе РФ или отказаться от них, вернув Украине, если удастся достичь каких-то компромиссов в ходе длительной войны.

 

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Китайядерная война
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