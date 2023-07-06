Що у підсумку стримує Путіна від ядерної війни

Китай неодноразово стверджував, що будь-яке застосування ядерної зброї може створити нову ситуацію в міжнародній безпеці і є проблемою для самого Китаю. Задіяння такої зброї, якщо врахувати складні стосунки Китаю одразу з кількома країнами, які цю зброю мають, а це і США, і Індія, переводить конфлікт в іншу парадигму. І в цьому не зацікавлене ні керівництво Китайської Народної Республіки, ні керівництво її армії.

Якщо уявити війну звичайною зброєю, у Китаю є реальні шанси перемогти не тільки якістю, а й кількістю свого мобілізаційного потенціалу. І тут йдеться і про Тайванський конфлікт, і про прикордонний конфлікт з Індією. Але якщо застосування тактичної ядерної зброї стане звичайною реальністю війн, то ніяка кількість військових не гратиме ролі.

Утім, Путін міг відмовитися від застосування ядерної зброї не тільки через погрози Заходу і попередження керівника Китаю, а ще й тому, що розраховує зберегти окуповані території у складі Російської Федерації. Не непридатними для нормального життя та економічної діяльності, інакше доведеться продовжувати боротьбу за справжній баласт. Тому, імовірно, намагатиметься залишити території хоча б у відносно нормальному стані у складі РФ або й відмовитися від них, повернувши Україні, якщо вдасться досягти якихось компромісів у ході довготривалої війни.

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