Это похоже на скорую медицинскую помощь: одна машина на несколько областей и без лекарств

В Украине необходимо назначить военного омбудсмена в ближайшее время. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

Идея внедрения военного омбудсмена – это профанация и уклонение от решения наболевших проблем. И вот почему. Для решения проблем подобный институт должен иметь три компонента, никакие из которых объективно невозможно создать:

Независимость. Объективно эта структура будет в пределах одного министерства, ограничивающего ее влияние на другие органы власти, а также делает невозможным надлежащее влияние внутри, потому что другие подразделения не будут и не могут находиться в ее подчинении. Сейчас невозможно создать этот институт, независимый от Минобороны, и, думаю, что этого и не нужно. По сути, это банальный ведомственный контроль. Эффективные полномочия. Они предусматривают полномочия отменять или принимать решения, обязательные для других. Например, для выполнения таких функций омбудсмен должен иметь право беспрепятственного доступа на любой военный объект — конечно это абсолютно нереально и, думаю, что даже может быть вредно во время войны. Он не будет иметь доступа в очень много мест. Кроме того, функционально он никогда не сможет быть в состоянии решать проблемы огромного количества людей в этой системе с учетом их расположения по всей стране. Поэтому он будет получать тысячи жалоб и не будет иметь никаких механизмов реагирования, кроме редкого решения проблем в режиме телефонного права. Ресурсы. Этот институт – обречен. Он в первую неделю получит тысячи жалоб, на которые не сможет ответить в следующие несколько лет.

Возможно, институт военного омбудсмена решит проблемы нескольких сотен людей, но это не повлияет вообще на общую ситуацию. Именно поэтому введение этого института является простым бегством от проблем и попыткой найти очередного крайнего в нарушениях в системе.

Нарушение прав человека – это не вырванные эпизоды и случайности в системе. Это – следствие плохого управления, коррупции, отсутствия надлежащих и четких процедур и многих других факторов. На все из них эта структура не сможет никак влиять.

Это похоже на скорую медицинскую помощь: одна машина на несколько областей и без лекарств.

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