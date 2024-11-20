Це схоже на швидку медичну допомогу: одна машина на декілька областей і без ліків

В Україні необхідно призначити військового омбудсмана найближчим часом. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді України.

Ідея запровадження військового омбудсмана — це профанація та ухилення від розв'язання наболілих проблем. І ось чому. Для розв'язання проблем подібна інституція повинна мати три компоненти, жодні з яких об'єктивно неможливо створити:

Незалежність. Об'єктивно ця структура буде в межах одного міністерства, що обмежує її вплив на інші органи влади, а також робить неможливим належний вплив всередині, бо інші підрозділи не будуть і не можуть бути в її підпорядкуванні. Зараз неможливо створити цю інституцію, незалежну від Міноборони, й, думаю, що цього і не потрібно. По суті, це банальний відомчий контроль. Ефективні повноваження. Вони передбачають повноваження скасовувати чи ухвалювати рішення, обов'язкові для інших. Наприклад, для виконання таких функцій омбудсман мав би мати право безперешкодного доступу на будь-який військовий об'єкт — звісно це абсолютно нереально і, думаю, що навіть може бути шкідливо під час війни. Він не матиме доступу в дуже багато місць. Крім того, функціонально він ніколи не зможе бути спроможним розв'язувати проблеми величезної кількості людей у цій системі з урахуванням їхнього розташування у всій країні. Тому він буде отримувати тисячі скарг і не матиме жодних механізмів реагування, крім рідкісного розв'язання проблем у режимі телефонного права. Ресурси. Ця інституція — приречена. Вона в перший тиждень отримає тисячі скарг, на які не спроможна буде відповісти в наступні декілька років.

Можливо інститут військового омбудсмана розв'яже проблеми декількох сотень людей, але це не вплине взагалі на загальну ситуацію. Саме тому запровадження цієї інституції є простою втечею від проблем і спробою знайти чергового крайнього у порушеннях у системі.

Порушення прав людини — це не вирвані епізоди й випадковості в системі. Це — наслідок поганого управління, корупції, відсутності належних і чітких процедур та багатьох інших чинників. На всі з них ця структура не зможе ніяк впливати.

Це схоже на швидку медичну допомогу: одна машина на декілька областей і без ліків.

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