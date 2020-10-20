Что нужно Медведчуку по делу Стуса? Разбор запрета книги Кипиани

Журналисты пока не оценили всей глубины решения Дарницкого райсуда Киева по иску Виктора Медведчука из-за книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Медведчук не просто хочет опровергнуть и удалить из книги часть оценочных суждений автора о нем, как об этом сообщили в большинстве медиа.



Главной целью, как видно из решения судьи Марины Заставенко, может быть блокировка любого упоминания Медведчука в контексте уголовного преследования Стуса советской властью. Вчитайтесь внимательно в решение: "Запретить использовать информацию, которая дает возможность идентифицировать Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия".



Разве это художественная книга у Кипиани? Нет. Это документальное повествование с очень короткой публицистической авторской оценкой тех реальных фактов, которые опубликованы в книге. Медведчук в ней – никакой не персонаж, а реально действовавшая историческая фигура.



Медведчук действительно просто соглашался с прокурором во время суда над Стусом. По материалам дела и правда не видно, что Медведчук как адвокат пытался бороться за интересы своего подзащитного: Медведчук оставлял решения в ходе процесса "на рассмотрение суда", не предлагая аргументов в пользу Стуса, как мог делать только де-факто второй прокурор, а не адвокат. Перед вынесением приговора Стусу, Медведчук согласился даже с квалификацией обвинением его действий!

Прибавьте к этому еще один факт: жена Стуса узнала о том, что процесс над ним начался, не из официального уведомления и не от адвоката, а совершенно случайно. Это не придуманная история! Реальные документы в книге Кипиани демонстрируют, что так и было.



И если Медведчуку удастся запретить использовать без его согласия информацию, которая позволяет идентифицировать его в таком вот исторически правдивом контексте, то это может означать лишь попытку заблокировать и для любого другого автора и издательства историческую работу с соответствующей публикацией материалов. История невозможна без оценки, без определения роли той или иной фигуры и без соответствующего авторского описания.



Конечно, в Украине Медведчук не может сделать недоступными сами по себе архивные материалы уголовного преследования Стуса советской властью. Это он в России мог бы сделать. Но через запрет оценки, через недопущение публицистического "пережевывания" тогдашних событий для нынешних поколений на страницах книги и в медиа, Медведчук может попытаться закрыть для общества навсегда эти мрачные страницы своей биографии. Ведь за одним таким решением суда всегда могут последовать десятки подобных.



Более того, а как на это посмотрят другие "обиженные историей"? Если у Медведчука получится, то и любой другой деятель с "мрачняком" в биографии сможет по аналогии с такими вот решениями, как постановила судья Дарницкого райсуда по книге Кипиани, преследовать уже и тех авторов, которые им не понравятся.

Так что деятельность Медведчука по книге Кипиани может стать первым шагом по установлению непрямой, но вполне эффективной цензуры по отношению к работе с историей.



Ну и в завершение: посмотрите, в какой день Дарницкий райсуд вынес свое позорное решение по делу Медведчука. 19 октября. В этот же день, но в 1980 году вступил в силу приговор в рамках того самого репрессивного процесса, в котором Стусу не посчастливилось иметь дело с Медведчуком.

Стус сразу сказал тогда, что не вытянет такой срок и погибнет.

Так и случилось. Невозможно поверить, что решение Дарницкого райсуда просто вот так совпало по дате с тем фатальным приговором. Это наглейший, но при этом типичнейший ГБшный символизм. И в Украине ему точно не должно быть места. Как и Медведчуку.

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