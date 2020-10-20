UA

Что нужно Медведчуку по делу Стуса? Разбор запрета книги Кипиани

Что нужно Медведчуку по делу Стуса? Разбор запрета книги Кипиани

журналист, политический аналитик
20.10.2020, 08:53

Запретить использовать информацию, которая дает возможность идентифицировать Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия

Журналисты пока не оценили всей глубины решения Дарницкого райсуда Киева по иску Виктора Медведчука из-за книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Медведчук не просто хочет опровергнуть и удалить из книги часть оценочных суждений автора о нем, как об этом сообщили в большинстве медиа.

Главной целью, как видно из решения судьи Марины Заставенко, может быть блокировка любого упоминания Медведчука в контексте уголовного преследования Стуса советской властью. Вчитайтесь внимательно в решение: "Запретить использовать информацию, которая дает возможность идентифицировать Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия".

Разве это художественная книга у Кипиани? Нет. Это документальное повествование с очень короткой публицистической авторской оценкой тех реальных фактов, которые опубликованы в книге. Медведчук в ней – никакой не персонаж, а реально действовавшая историческая фигура.

Медведчук действительно просто соглашался с прокурором во время суда над Стусом. По материалам дела и правда не видно, что Медведчук как адвокат пытался бороться за интересы своего подзащитного: Медведчук оставлял решения в ходе процесса "на рассмотрение суда", не предлагая аргументов в пользу Стуса, как мог делать только де-факто второй прокурор, а не адвокат. Перед вынесением приговора Стусу, Медведчук согласился даже с квалификацией обвинением его действий! 

Прибавьте к этому еще один факт: жена Стуса узнала о том, что процесс над ним начался, не из официального уведомления и не от адвоката, а совершенно случайно. Это не придуманная история! Реальные документы в книге Кипиани демонстрируют, что так и было.

И если Медведчуку удастся запретить использовать без его согласия информацию, которая позволяет идентифицировать его в таком вот исторически правдивом контексте, то это может означать лишь попытку заблокировать и для любого другого автора и издательства историческую работу с соответствующей публикацией материалов. История невозможна без оценки, без определения роли той или иной фигуры и без соответствующего авторского описания.

Конечно, в Украине Медведчук не может сделать недоступными сами по себе архивные материалы уголовного преследования Стуса советской властью. Это он в России мог бы сделать. Но через запрет оценки, через недопущение публицистического "пережевывания" тогдашних событий для нынешних поколений на страницах книги и в медиа, Медведчук может попытаться закрыть для общества навсегда эти мрачные страницы своей биографии. Ведь за одним таким решением суда всегда могут последовать десятки подобных.

Более того, а как на это посмотрят другие "обиженные историей"? Если у Медведчука получится, то и любой другой деятель с "мрачняком" в биографии сможет по аналогии с такими вот решениями, как постановила судья Дарницкого райсуда по книге Кипиани, преследовать уже и тех авторов, которые им не понравятся. 

Так что деятельность Медведчука по книге Кипиани может стать первым шагом по установлению непрямой, но вполне эффективной цензуры по отношению к работе с историей.

Ну и в завершение: посмотрите, в какой день Дарницкий райсуд вынес свое позорное решение по делу Медведчука. 19 октября. В этот же день, но в 1980 году вступил в силу приговор в рамках того самого репрессивного процесса, в котором Стусу не посчастливилось иметь дело с Медведчуком. 

Стус сразу сказал тогда, что не вытянет такой срок и погибнет. 

Так и случилось. Невозможно поверить, что решение Дарницкого райсуда просто вот так совпало по дате с тем фатальным приговором. Это наглейший, но при этом типичнейший ГБшный символизм. И в Украине ему точно не должно быть места. Как и Медведчуку.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Дмитрий Литвин Василь Стус Вахтанг Кипиани Дело Стуса Книга о Стусе

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии

Партнерский проект Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
 