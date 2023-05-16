Что происходит в Беларуси?

Любая автократическая система вырождается, пожирает сама себя. Потому что на определенном этапе карьеру начинают делать не умные, а послушные и лояльные, а это не всегда одно и то же. Ведь страх сделать что-то, что "папе" не понравится заставляет не делать ничего. А это идеальный путь для падения любой автократической системы.

В то же время страх диктатора показаться слабым заставляет всячески скрывать ситуацию. Это порождает сплетни, что очень опасно, ведь на каждом витке они обрастают новыми подробностями. Однако окружение опять таки ничего не делает, потому что им просто страшно. И таким образом продолжает рубить по этой автократической системе.

Однако еще более важный фактор – впереди. Даже когда Лукашенко снова выйдет на люди и традиционно продемонстрирует, как играет в хоккей – в подсознании чиновников все больше будет возникать вопросов: а как без "папы"? И может оказаться что без "папы" как раз будет лучше.

И тогда у одного усатого белоруса начнутся проблемы. Потому что рано или поздно каждый автократический режим вырождается. Продлить его может только бесконечный запас ресурсов. А его нет.

Какой выход? Или трансформация системы в более открытую, или, если система остается закрытой или полузакрытой – меритократия. Недаром многие чиновники увлекались Сингапуром.

В любом случае – это последний электоральный срок Лукашенко. Потому что на следующий терпения уже не хватит ни у его окружения, ни у остальных стран.

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