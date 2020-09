Что такое нетикет, Или победа над "чудищем" под названием Zoom

Пару дней назад папа задал мне вопрос-шутку из какого-то старого советского фильма: "что такое нофелет?". Я не растерялась и, как учили в любимой Одессе, ответила вопросом на вопрос: "а что такое нетикет" (netiquette)?

Как и у многих других подростков, мое обучение в школе началось онлайн: через Zoom (об особенностях учебы в онлайн школе и рекомендациях, как повысить свою продуктивность, я писала раньше). И как раз о нетикете мы говорили в школе большую часть прошлой недели.

Я в принципе уже немного привыкла к онлайн обучению – и раньше был опыт прохождения курсов в Интернете, а опыт весеннего карантина еще более "отточил" эти навыки. Но у многих детей учеба онлайн все еще вызывает сложности. Да и учителям тоже не просто вместо обмена живой энергией с классом в помещениях школы, обучать 30 квадратиков на экране.

Поэтому практически каждый учитель на прошлой неделе потратил приличное время, чтобы обсудить и договориться о нетикете - общих правилах обучения и поведения онлайн, которые должны сделать этот семестр интересным, эффективным и легким (как для учеников, так и для учителей).

Часть учителей просто обсудили со студентами общие ожидания от онлайн обучения, другие же предложили совместно поработать над написанием "устава онлайн школы". Но в обоих подходах мы пришли к одинаковым решениям проблемы (или победы) над "чудищем" под названием Zoom.

Возможно, для кого-то эти подходы-советы прозвучат очень простенькими, но, на мой взгляд, они должны стать основополагающими правилами (ground rules) для дистанционного обучения, как минимум в школе.

Думаю, что последующие советы пригодятся не только школьникам, но и взрослым, которые так же активно используют приложение для проведения конференций с сотрудниками и клиентами.

Итак:

1. Be on time: приходите вовремя.

Из-за нового расписания, уроки у нас гораздо короче, чем обычно – не хочется терять еще пять минут, ожидая, пока все подключатся. Урок есть урок, даже онлайн.

2. Mute your mic: отключите микрофон, когда не говорите.

Любой человек, который был на Zoom конференции или уроке знает, что нет ничего хуже, чем повторяющееся эхо и чавканье на заднем фоне.

3. Be present: присутствуйте в классе здесь и сейчас.

Очень сложно чувствовать причастность к школе и классу без обмена энергией и эмоциями. Согласитесь, это трудно сделать через монитор компьютера или экран телевизора. Минимум, который от нас просят, - включить камеру.

Когда многие были против этого (из-за приватности или еще чего-то), мой учитель по истории ответил: "а как бы вы учились, если бы серый прямоугольник вам что-то рассказывал?". А в конце недели одна из учителей написала: "Seeing all your faces, reminded me why I am a teacher!" (то, что я вижу ваши лица, напоминает мне, почему я учитель). Так что один клик мышки может поддержать учителей и мотивировать их учить лучше в этих очень странных обстоятельствах.

4. Be prepared: будьте готовы к уроку.

Опять-же, из-за сокращенного учебного дня, большинство теории мы теперь учим сами по записанным заранее лекциям (лично мне так гораздо удобнее), а в классе мы практикуемся и обсуждаем этот материал.

Чтобы "быть в теме", надо обязательно подготовиться к уроку (даже больше, чем в физическом классе). Также надо быть физически готовым к классу: сидеть в тихом месте, подготовить материалы, и желательно проснуться.

5. Be engaged: будьте вовлеченным.

Несмотря на то, что мы выглядим как маленькие прямоугольники в Zoom, мы все еще реальные ученики, которые любят поговорить с учителем, задавать вопросы и веселиться. Но чтобы учителя этого не забыли, нужно быть активными и вовлеченными, чтобы чувствовать дух класса и школы даже у себя в спальне или кабинете.

6. Be appropriate: ведите себя соответственно.

Все пришли в "класс", чтобы учиться, поэтому не надо отвлекать/отвлекаться текст-чатом с друзьями или изменением своего фона в Zoom.

Онлайн школа - испытание для всех, поэтому учителя и администрация очень просят, чтобы мы помогли своему классу и школе адаптироваться к "new normal". Мне кажется, что сейчас как никогда важно проявить уважение к своим одноклассникам и учителям. Чего и вам желаю.

