После полномасштабного вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире – площадь потенциально опасных территорий достигает около 137 тыс. км². Чтобы вернуть эти земли людям и восстановить экономику, правительство разработало Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года (с участием Ассоциации саперов Украины). Она предусматривает очистку около 80% деоккупированных территорий в течение десяти лет.

Однако на пути к этой амбициозной цели стоят серьёзные вызовы – от размытости полномочий между государственными органами до нехватки финансирования и проблем с тендерами.

Вызов №1. Отсутствие чёткой иерархической системы противоминной деятельности в Украине (ПМД)

Де-факто противоминная деятельность в Украине сейчас распределена между несколькими государственными структурами – Минобороны, МВД, Минэкономики. Такая многовекторность приводит к дублированию полномочий и отсутствию чёткой иерархии.

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В качестве варианта решения в отчёте Института глобальных изменений Тони Блэра предлагается создать Агентство по противоминной деятельности – единый центральный орган, ответственный как за стратегические вопросы (в том числе коммуникацию с донорами), так и за оперативные функции (сертификацию, контроль качества, мониторинг операторов).

Такие изменения действительно актуальны, однако резкая трансформация может парализовать уже существующую систему. Один из компромиссных вариантов – передать эти полномочия действующему Центру ПМД при условии, что ведомство, к которому он относится, не будет одновременно выполнять гуманитарное разминирование. Ведь когда одна структура совмещает контроль и исполнение, возникает конфликт интересов и риск монополизации – это может разрушить всю систему и снизить доверие международных партнёров.

Вызов №2. Медленное принятие стандартов ПМД

Одна из ключевых тактических проблем в сфере противоминной деятельности – слишком медленное утверждение национальных стандартов, что может занимать до года. За это время часть положений теряет актуальность.

Стандарты должны быть рабочими документами, которые быстро адаптируются к новой технике, процедурам и потребностям рынка. Для этого не нужно ждать изменений в законе или создания нового Агентства – вопрос можно решить уже сейчас на уровне исполнительной власти. В Украине есть специалисты, способные готовить качественные документы, но без оперативного механизма внедрения они остаются лишь на бумаге.

Вызов №3. Сокращение финансирования ПМД

Национальная стратегия противоминной деятельности, принятая в 2024 году, рассчитана на 10 лет и основана преимущественно на данных за 2023 год. Документ предусматривает постепенное увеличение финансирования для достижения целей. Однако уже в 2024–2025 годах наблюдается обратная динамика. Частично приостановлена помощь от США – одного из ключевых доноров, а также сокращено финансирование ряда других международных программ.

Пострадали не только разминирование, но и смежные направления: обучение населения минной опасности, помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. В результате возникает разрыв между заявленными целями и реальными ресурсами. Чтобы достичь целей Стратегии, финансирование должно, по крайней мере, оставаться на прежнем уровне.

Вызов №4. Prozorro не работает для гуманитарного разминирования

Значительным шагом вперёд стало то, что осенью 2024 года Украина запустила рынок гуманитарного разминирования – с тендерами для операторов ПМД. Если в 2024 году было ещё рано делать выводы, то сейчас уже очевидно: система государственных закупок Prozorro оказалась непригодной для этой сферы.

Единственным критерием победы в тендере остаётся самая низкая цена. Но в гуманитарном разминировании экономия напрямую влияет на качество и безопасность. Участие в тендерах становится убыточным для операторов и ставит под угрозу стабильность модели закупок в критически важной отрасли.

Только за последний месяц было отменено 9 из 18 тендеров (50%), а средняя цена победителей оказалась более чем на 50% ниже ожидаемой. Снижение цены более чем на 30% уже считается аномально низким.

Несмотря на вызовы, Украина постепенно уменьшает площадь опасных территорий – с 174 тыс. км² в конце 2022 года до 137 тыс. км² в июне 2025-го.

Гуманитарное разминирование – это нулевая фаза восстановления: без него невозможно эффективное восстановление – от инфраструктуры до агросектора. Поэтому гуманитарное разминирование должно оставаться в центре стратегического внимания государства.

Если сохраним фокус и международную поддержку, сможем достичь целей Национальной стратегии.

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