Данные Дубилета по миграции: откуда взялась цифра 4 млн уехавших

Вчора міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет навів дані, на підставі яких заявив, що з 2010 року з України за кордон виїхали і залишилися там майже 4 млн українців.



Яких лише цифр не почуєш в Україні про кількість трудових (і не трудових) мігрантів…

Держстат традиційно говорить про 1-1,5 млн українців, які протягом двох років від моменту опитування (2010-й, 2012-й та 2018-й) їздили закордон на заробітки. Більш складні обрахунки дають 2,5-4 млн трудових мігрантів та членів їх родин. Але ці цифри не викликають довіри в пересічних громадян. А це, в свою чергу, надихає політиків.

Про 7 млн українців, що виїхали на заробітки в інші держави, заявляли з екранів телевізорів Юлія Тимошенко в 2018 році. "За межами України заробляють на життя від шести до восьми мільйонів наших громадян", - писали в 2018 році редактори "Джеркала тижня" Юлія Мостова та Сергій Рахманін.

Часто згадують 6 млн українців за кордоном з посиланням на дані Організації Об'єднаних Націй, записуючи всіх їх до трудових емігрантів, "забуваючи" уточнити, що це кількість всіх осіб (і великих, і малих) з числа тих, хто народився на території України та проживає за її межами, включно з емігрантами радянських часів.



Я вже мовчу, які творчі горизонти відкриваються тим, хто прочитає звіт Світової організації з міграції, сторінка 17: "За межами України нараховується від 8,2 млн (за переписами зарубіжних держав) до 20 млн (за різними оцінками) осіб українського походження".

Смотрите: Большая миграция. Почему к 2050 году Украина потеряет 20% людей

Багато надій покладалося на перепис, який дозволив би нарешті порахувати, скільки ж українців виїхало. Проте уряд (в собі пана Дубілета) запропонував нам "зекономити" майже 2 млн гривень, а дані про кількість тих, хто виїхав за кордон і залишився там, виявляється, можна отримати практично "даром".

Скажу відверто, справді, записи про перетин кордону певний час вважалися одним із основних джерел інформації про міграцію в світі. Але, як завжди, є багато "але"…



Слід розуміти, що в Україні Державна прикордонна служба фіксує факт перетину кордону, а не кількість людей, які його перетнули. Тобто, якщо людина в 2019 році виїжджала за кордон 10 разів, отримаємо 10 виїздів та 10 в’їздів. З такої цікавої статистики потім виростають не менш цікаві повідомлення про 27 млн іноземних громадян, які перетнули кордон України.

Дані про перетин кордону майже ніколи не використовуються у фаховій дискусії для обрахунку міграційних потоків в Україні. І це не просто так. Всі експерти, хто відслідковує ці дані, весь час скаржаться на їх низьку якість.

Лише маленький приклад: на тому ж сайті Держстату, з посиланням на Державну прикордонну службу, ви знайдете різні цифри про кількість українців, які виїхали з країни, скажімо, в 2016 році. Ось тут - 25,099 млн, а ось тут – 24,668 млн.

Для інших років "акуратність" така сама. Різниця – майже 400 000 осіб. Звичайно, за такої точності можна легко нарахувати 4 млн виїхавших за 10 років українців.

Є багато інших проблем з цими даними: вони не враховують нелегальні перетини, наявність в населення декількох українських паспортів, паспортів різних держав та є дуже чутливими до інтервалу, який є одиницею порівняння (місяць, як в пана Дубілета, або, наприклад, рік; більший інтервал дасть "краще" наближення до реальності) та багато інших нюансів.

Наостанок, наведу цитату з цьогорічного дослідження CES, в якому те ж була спроба (хоча дещо більш акуратна) скористатися статистикою прикордонників. "За даними Державної прикордонної служби протягом 2002-2017 років з країни виїхало на 6,3 млн громадян більше, ніж в’їхало. Водночас, за тими самими даними, за той самий період до України в’їхало майже на 9 млн більше іноземців, ніж виїхало. Отже, щоб оцінити кількість мігрантів за цими даними, потрібні більш детальні дослідження".

Можливо, і пану Дубілету слід було порахувати не лише кількість українців, що "виїхали" та "не повернулися", а також і на кількість іноземців, які "в’їхали" і "не виїхали"? Може тоді б його пост в телеграмі був би набагато оптимістичнішим?