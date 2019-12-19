Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.12.2019, 12:11

Данные Дубилета по миграции: откуда взялась цифра 4 млн уехавших

Данные Дубилета по миграции: откуда взялась цифра 4 млн уехавших
преподаватель Киевской школы экономики

Лучшие эксперты по миграции считают данные о пересечении границы некачественными и не используют их для расчета миграционных потоков (укр.)

Вчора міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет навів дані, на підставі яких заявив, що з 2010 року з України за кордон виїхали і залишилися там майже 4 млн українців.

Яких лише цифр не почуєш в Україні про кількість трудових (і не трудових) мігрантів…

Держстат традиційно говорить про 1-1,5 млн українців, які протягом двох років від моменту опитування (2010-й, 2012-й та 2018-й) їздили закордон на заробітки. Більш складні обрахунки дають 2,5-4 млн трудових мігрантів та членів їх родин. Але ці цифри не викликають довіри в пересічних громадян. А це, в свою чергу, надихає політиків.

Про 7 млн українців, що виїхали на заробітки в інші держави, заявляли з екранів телевізорів Юлія Тимошенко в 2018 році. "За межами України заробляють на життя від шести до восьми мільйонів наших громадян", - писали в 2018 році редактори "Джеркала тижня" Юлія Мостова та Сергій Рахманін.

Часто згадують 6 млн українців за кордоном з посиланням на дані Організації Об'єднаних Націй, записуючи всіх їх до трудових емігрантів, "забуваючи" уточнити, що це кількість всіх осіб (і великих, і малих) з числа тих, хто народився на території України та проживає за її межами, включно з емігрантами радянських часів.

Я вже мовчу, які творчі горизонти відкриваються тим, хто прочитає звіт Світової організації з міграції, сторінка 17: "За межами України нараховується від 8,2 млн (за переписами зарубіжних держав) до 20 млн (за різними оцінками) осіб українського походження".

Смотрите: Большая миграция. Почему к 2050 году Украина потеряет 20% людей

Багато надій покладалося на перепис, який дозволив би нарешті порахувати, скільки ж українців виїхало. Проте уряд (в собі пана Дубілета) запропонував нам "зекономити" майже 2 млн гривень, а дані про кількість тих, хто виїхав за кордон і залишився там, виявляється, можна отримати практично "даром". 

Скажу відверто, справді, записи про перетин кордону певний час вважалися одним із основних джерел інформації про міграцію в світі. Але, як завжди, є багато "але"… 

Слід розуміти, що в Україні Державна прикордонна служба фіксує факт перетину кордону, а не кількість людей, які його перетнули. Тобто, якщо людина в 2019 році виїжджала за кордон 10 разів, отримаємо 10 виїздів та 10 в’їздів. З такої цікавої статистики потім виростають не менш цікаві повідомлення про 27 млн іноземних громадян, які перетнули кордон України.

Дані про перетин кордону майже ніколи не використовуються у фаховій дискусії для обрахунку міграційних потоків в Україні. І це не просто так. Всі експерти, хто відслідковує ці дані, весь час скаржаться на їх низьку якість.

Лише маленький приклад: на тому ж сайті Держстату, з посиланням на Державну прикордонну службу, ви знайдете різні цифри про кількість українців, які виїхали з країни, скажімо, в 2016 році. Ось тут - 25,099 млн, а ось тут – 24,668 млн.

Для інших років "акуратність" така сама. Різниця – майже 400 000 осіб. Звичайно, за такої точності можна легко нарахувати 4 млн виїхавших за 10 років українців.

Є багато інших проблем з цими даними: вони не враховують нелегальні перетини, наявність в населення декількох українських паспортів, паспортів різних держав та є дуже чутливими до інтервалу, який є одиницею порівняння (місяць, як в пана Дубілета, або, наприклад, рік; більший інтервал дасть "краще" наближення до реальності) та багато інших нюансів.

Наостанок, наведу цитату з цьогорічного дослідження CES, в якому те ж була спроба (хоча дещо більш акуратна) скористатися статистикою прикордонників. "За даними Державної прикордонної служби протягом 2002-2017 років з країни виїхало на 6,3 млн громадян більше, ніж в’їхало. Водночас, за тими самими даними, за той самий період до України в’їхало майже на 9 млн більше іноземців, ніж виїхало. Отже, щоб оцінити кількість мігрантів за цими даними, потрібні більш детальні дослідження".

Можливо, і пану Дубілету слід було порахувати не лише кількість українців, що "виїхали" та "не повернулися", а також і на кількість іноземців, які "в’їхали" і "не виїхали"? Може тоді б його пост в телеграмі був би набагато оптимістичнішим?

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: трудова міграція, міграція, Дмитро Дубілет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Табачный бизнес в Украине - Что делают производители табака кроме сигарет?
FMCG Табачный бизнес в Украине - Что делают производители табака кроме сигарет?
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 