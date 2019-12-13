Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

Реально мерзкая новость: Павла Шеремета убили участники АТО. Такова обобщенная формулировка вчерашней повестки дня. Примерно с 15.30 и до отбоя журналисты, президент, министр МВД и генпрокурор рапортовали о раскрытии дела Шеремета. Список подозреваемых прилагался.

Вчерашние новости влекли за собой позавчерашние ассоциации: атошник бросил гранату, плеснул серной кислотой, захватил заложников, снес памятник. Еще чуть-чуть и мы уверуем в распятых мальчиков.

Напомним, фигуранты дела Шеремета пока лишь подозреваемые. Но сейчас не об этом. Как-то так спонтанно получилось, что среди всех социально-демографических характеристик подозреваемых (а они личности многогранные), были выбраны именно вот эти: бывшие военные, волонтеры.

Будем смотреть правде в глаза: некоторые бойцы действительно пополняют ряды преступников. Но правда также и то, что среди тех, кто занимался расследованием - мы сейчас говорим не о президенте, министре МВД и генпрокуроре, а о рабочих лошадках - тоже бывшие атошники. Но не было ведь новостей о том, что ветераны раскрыли дело Шеремета, не так ли? Это к тому, что если предположения следователей верны, то подать всю эту информацию можно было иначе.

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Редко встретишь заметку о том, что бывший атошник провел уникальную хирургическую операцию, запустил удачный стартап, обезвредил опасного преступника. Возможно, в какой-нибудь расширенной корреспонденции, статье или очерке этот факт биографии главного героя был бы раскрыт, а вот в новостях подобный заголовок смотрелся бы странно. А если речь идет о преступнике, то – запросто.

В истории человечества есть примеры, когда длительные военные действия приводили к появлению мафии. В частности, Коза Ностра зародилась во время борьбы сицилийцев с Анжуйской династией в XIII веке и развивалась на протяжении всей истории национально-освободительной борьбы. Само слово "мафия" это зашифрованный повстанческий клич: Morte Alla Francia, Italia Anela – Смерть Франции, вздохни Италия!

Социальные закономерности сложны. Социологи, психологи и криминалисты пока не научились их просчитывать. В обществе, прошедшем сквозь войну, военные становятся сильнее, хирурги искуснее и бандиты профессиональнее.

С фронта возвращаются люди, умеющие уничтожать "живую силу противника". С психологическими проблемами. С посттравматическим синдромом. Так всегда было, есть и будет. В любой стране. Однако в нашем случае категория асоциальных ветеранов настолько мала, что не влияет на общую криминогенную ситуацию в стране.

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Согласно официальной статистике, волна преступности (убийства, грабежи, разбои, тяжкие телесные повреждения, изнасилования) накрыла Украину три года назад. Объективных факторов было два: так называемый закон Савченко и экономический кризис. В 2014-15 из тюрем вышло рекордное число осужденных: 17 000 после амнистии 2014-го плюс 8 000 "савченковцев" в 2015-м.

В 2016-м зарегистрировано около 220 0000 тяжких и особо тяжких преступлений. А уже в 2017-м этот показатель снизился на 14% - до 198 000. С тех пор всплесков не было. Несмотря на то, что количество ветеранов росло.

А вот в лентах новостей постоянно мелькает: атошник бросил гранату, плеснул серной кислотой, захватил заложников, подорвал памятник. И это, зачастую, правда. Но деформированная и неполная.

Меньше всего претензий к новостийщикам. В ньюсруме или на брифинге нет времени думать. Приходиться руководствоваться нарезкой цитат и пресс-релизами. Поэтому счет надо предъявлять ньюсмейкерам. В нашем случае – президенту, министру МВД и генпрокурору.

Непонятно зачем на этой стадии расследования нужен был брифинг с участием президента. Как можно говорить о мотиве предполагаемых убийц, если следствию неизвестны организаторы и заказчик? Вопросов множество.

Возможно, это была попытка продемонстрировать обществу эффективность полиции и прокуратуры. Однако получившаяся информационная картинка выгодна в первую очередь врагу. Такое впечатление, что первые лица государства сыграли по сценарию, написанному в одной из кремлевских башен несколько лет назад. Завязка – убийство Шеремета, развязка – вот она.

Вывод резкий: Зеленский, Аваков и Рябошапка сами стали фигурантами дела Шеремета.