Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.12.2019, 09:42

Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка
редактор LIGA.net

Такое впечатление, что первые лица Украины сыграли по сценарию, написанному в одной из кремлевских башен несколько лет назад

Реально мерзкая новость: Павла Шеремета убили участники АТО. Такова обобщенная формулировка вчерашней повестки дня. Примерно с 15.30 и до отбоя журналисты, президент, министр МВД и генпрокурор рапортовали о раскрытии дела Шеремета. Список подозреваемых прилагался.

Вчерашние новости влекли за собой позавчерашние ассоциации: атошник бросил гранату, плеснул серной кислотой, захватил заложников, снес памятник. Еще чуть-чуть и мы уверуем в распятых мальчиков.

Напомним, фигуранты дела Шеремета пока лишь подозреваемые. Но сейчас не об этом. Как-то так спонтанно получилось, что среди всех социально-демографических характеристик подозреваемых (а они личности многогранные), были выбраны именно вот эти: бывшие военные, волонтеры.

Будем смотреть правде в глаза: некоторые бойцы действительно пополняют ряды преступников. Но правда также и то, что среди тех, кто занимался расследованием - мы сейчас говорим не о президенте, министре МВД и генпрокуроре, а о рабочих лошадках - тоже бывшие атошники. Но не было ведь новостей о том, что ветераны раскрыли дело Шеремета, не так ли? Это к тому, что если предположения следователей верны, то подать всю эту информацию можно было иначе.

Читайте также - Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Редко встретишь заметку о том, что бывший атошник провел уникальную хирургическую операцию, запустил удачный стартап, обезвредил опасного преступника. Возможно, в какой-нибудь расширенной корреспонденции, статье или очерке этот факт биографии главного героя был бы раскрыт, а вот в новостях подобный заголовок смотрелся бы странно. А если речь идет о преступнике, то – запросто.

Читайте также
Убийство Шеремета, поджоги мобильных вышек, падение доллара. Что вам надо знать этим утром 13.12.2019Фигурантка дела Шеремета была в зоне АТО в день убийства – нардеп 13.12.2019Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета 13.12.2019

В истории человечества есть примеры, когда длительные военные действия приводили к появлению мафии. В частности, Коза Ностра зародилась во время борьбы сицилийцев с Анжуйской династией в XIII веке и развивалась на протяжении всей истории национально-освободительной борьбы. Само слово "мафия" это зашифрованный повстанческий клич: Morte Alla Francia, Italia Anela – Смерть Франции, вздохни Италия!

Социальные закономерности сложны. Социологи, психологи и криминалисты пока не научились их  просчитывать. В обществе, прошедшем сквозь войну, военные становятся сильнее, хирурги искуснее и бандиты профессиональнее.

С фронта возвращаются люди, умеющие уничтожать "живую силу противника". С психологическими проблемами. С посттравматическим синдромом. Так всегда было, есть и будет. В любой стране. Однако в нашем случае категория асоциальных ветеранов настолько мала, что не влияет на общую криминогенную ситуацию в стране.

Читайте также: Задержания по делу Шеремета. Весь спецбрифинг в одной хронике

Согласно официальной статистике, волна преступности (убийства, грабежи, разбои, тяжкие телесные повреждения, изнасилования) накрыла Украину три года назад. Объективных факторов было два: так называемый закон Савченко и экономический кризис. В 2014-15 из тюрем вышло рекордное число осужденных: 17 000 после амнистии 2014-го плюс 8 000 "савченковцев" в 2015-м.

В 2016-м зарегистрировано около 220 0000 тяжких и особо тяжких преступлений. А уже в 2017-м этот показатель снизился на 14% - до 198 000. С тех пор всплесков не было. Несмотря на то, что количество ветеранов росло.

А вот в лентах новостей постоянно мелькает: атошник бросил гранату, плеснул серной кислотой, захватил заложников, подорвал памятник. И это, зачастую, правда. Но деформированная и неполная.

Меньше всего претензий к новостийщикам. В ньюсруме или на брифинге нет времени думать. Приходиться руководствоваться нарезкой цитат и пресс-релизами. Поэтому счет надо предъявлять ньюсмейкерам. В нашем случае – президенту, министру МВД и генпрокурору.

Непонятно зачем на этой стадии расследования нужен был брифинг с участием президента. Как можно говорить о мотиве предполагаемых убийц, если следствию неизвестны организаторы и заказчик? Вопросов множество.

Возможно, это была попытка продемонстрировать обществу эффективность полиции и прокуратуры. Однако получившаяся информационная картинка выгодна в первую очередь врагу. Такое впечатление, что первые лица государства сыграли по сценарию, написанному в одной из кремлевских башен несколько лет назад. Завязка – убийство Шеремета, развязка – вот она.

Вывод резкий: Зеленский, Аваков и Рябошапка сами стали фигурантами дела Шеремета. 

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Павел Шеремет, убийство шеремета, Дмитрий Фионик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Дымные миллиарды: сколько табачники приносят в бюджет Украины
FMCG Дымные миллиарды: сколько табачники приносят в бюджет Украины
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 