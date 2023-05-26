UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

День независимости Грузии без флагов ЕС – очередной книксен перед Кремлем

Цей матеріал також доступний українською
День независимости Грузии без флагов ЕС – очередной книксен перед Кремлем

Политолог (Грузия)
26.05.2023, 23:34

Грузинские власти совершенно не понимают логику исторического процесса и не владеют стратегическим мышлением.

Никогда не был горячим поклонником вывешивания флага ЕС рядом с нашим национальным флагом. Сначала спрашивал и себя, и других – с какого перепуга? Мне объясняли, мол, это символизирует наше стремление стать членами ЕС. Я снисходительно улыбался, а потом привык. Ну, символизирует, так символизирует.

Но сегодня, когда я не видел этого флага на здании парламента, прекрасно понимаю, что сейчас это символизирует совсем другое, прямо противоположное.

И даже при моей, очень богатой фантазии, я не мог себе представить, что руководство моей страны будет настойчиво убеждать население в том, что вот сейчас самый лучший момент не просто притвориться ветошью и не отсвечивать, а делать глубокие книксены в адрес военных преступников в Кремле.

Да, Грузия оказалась совсем одна перед лицом тогда очень грозной и агрессивной РФ. Захватить полностью военным путем Грузию не дали, однако все способствовали приходу к власти человека, который совершенно не понимает логику исторического процесса, и не обладающего стратегическим мышлением.

Да, именно это самый большой недостаток нынешней грузинской власти. В конце концов страсть к наживе есть у всех, кто добрался до кормушки, но эта страсть в сочетании с отсутствием инстинкта самосохранения и глубоким провинциализмом ведет к очень тяжелым последствиям для страны.

А что же политически активная часть жителей Грузии – спросите вы? С ними все нормально, все понимают и даже бывают активны. Эта часть, несомненно, сыграет свою роль в истории страны, как уже было не раз. Когда и как это произойдет, никто не знает, но в том, что это будет, нет сомнений. И это не оптимизм, это опять-таки логика исторического процесса. Проблема только в том, что мы живем здесь и сейчас, а здесь и сейчас пока все кисло.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Грузия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 