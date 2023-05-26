День независимости Грузии без флагов ЕС – очередной книксен перед Кремлем

Никогда не был горячим поклонником вывешивания флага ЕС рядом с нашим национальным флагом. Сначала спрашивал и себя, и других – с какого перепуга? Мне объясняли, мол, это символизирует наше стремление стать членами ЕС. Я снисходительно улыбался, а потом привык. Ну, символизирует, так символизирует.

Но сегодня, когда я не видел этого флага на здании парламента, прекрасно понимаю, что сейчас это символизирует совсем другое, прямо противоположное.

И даже при моей, очень богатой фантазии, я не мог себе представить, что руководство моей страны будет настойчиво убеждать население в том, что вот сейчас самый лучший момент не просто притвориться ветошью и не отсвечивать, а делать глубокие книксены в адрес военных преступников в Кремле.

Да, Грузия оказалась совсем одна перед лицом тогда очень грозной и агрессивной РФ. Захватить полностью военным путем Грузию не дали, однако все способствовали приходу к власти человека, который совершенно не понимает логику исторического процесса, и не обладающего стратегическим мышлением.

Да, именно это самый большой недостаток нынешней грузинской власти. В конце концов страсть к наживе есть у всех, кто добрался до кормушки, но эта страсть в сочетании с отсутствием инстинкта самосохранения и глубоким провинциализмом ведет к очень тяжелым последствиям для страны.

А что же политически активная часть жителей Грузии – спросите вы? С ними все нормально, все понимают и даже бывают активны. Эта часть, несомненно, сыграет свою роль в истории страны, как уже было не раз. Когда и как это произойдет, никто не знает, но в том, что это будет, нет сомнений. И это не оптимизм, это опять-таки логика исторического процесса. Проблема только в том, что мы живем здесь и сейчас, а здесь и сейчас пока все кисло.

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