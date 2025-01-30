Дискуссия об остановке грантовых проектов — злорадствующие, мягко говоря, некомпетентны
Вся дискуссия (хорошо это или плохо) относительно остановки американских программ грантовой (то есть безвозвратной) поддержки Украины (а это не только USAID) не может не удивлять.
Это однозначно – не есть хорошо. Тем более сейчас, в условиях войны и дефицита ресурсов, особенно валютных.
Действительно ли есть те, кто серьезно считает, что Украине сейчас не нужен "лишний" доллар? Или кому-то выгодно иметь больше безработных? Или недополученные деньги повлияют на финансовые показатели положительно? Кому не нужны налоги в Украине?
Если такие есть – то они, мягко говоря, не совсем компетентны.
Нужно не только поблагодарить американский народ за поддержку, но и срочно искать решения относительно компенсаторных механизмов.
Нужно пытаться дипломатическими каналами работать, чтобы сделали для Украины исключение (сейчас это будет очень сложно, но возможно). Срочно вести переговоры на уровне правительственных структур о замещении донорских средств на критические проекты со странами ЕС и Европейским Союзом как институцией, Канадой, Швейцарией, Великобританией, Японией и другими странами.
Гражданским организациям диверсифицировать источники поддержки, пытаясь при этом сохранить независимую, непартийную позицию.
Не стоит создавать иллюзий – если и будет какое-то восстановление финансирования проектов (в основном для их завершения), то нескоро.
И то, что США резко остановили программы по линии USAID, ничего им хорошего тоже не принесет. Туда, откуда они выйдут, — зайдут российские, китайские деньги и оборудование. Но это внутренние решения в США.
Из хорошего: главное не столько деньги, сколько прежде всего профессиональные и патриотичные кадры. Надеюсь, те украинцы, кого это непосредственно коснется, найдут решения.
Российские захватчики закалили всех, кто остался в Украине, так что этот вызов воспринимается не как краш-тест, а просто как дополнительные неприятности.
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