Действительно ли есть те, кто считает, что Украине сейчас нужно больше безработных и меньше налогов

Вся дискуссия (хорошо это или плохо) относительно остановки американских программ грантовой (то есть безвозвратной) поддержки Украины (а это не только USAID) не может не удивлять.

Это однозначно – не есть хорошо. Тем более сейчас, в условиях войны и дефицита ресурсов, особенно валютных.

Действительно ли есть те, кто серьезно считает, что Украине сейчас не нужен "лишний" доллар? Или кому-то выгодно иметь больше безработных? Или недополученные деньги повлияют на финансовые показатели положительно? Кому не нужны налоги в Украине?

Если такие есть – то они, мягко говоря, не совсем компетентны.

Нужно не только поблагодарить американский народ за поддержку, но и срочно искать решения относительно компенсаторных механизмов.

Нужно пытаться дипломатическими каналами работать, чтобы сделали для Украины исключение (сейчас это будет очень сложно, но возможно). Срочно вести переговоры на уровне правительственных структур о замещении донорских средств на критические проекты со странами ЕС и Европейским Союзом как институцией, Канадой, Швейцарией, Великобританией, Японией и другими странами.

Гражданским организациям диверсифицировать источники поддержки, пытаясь при этом сохранить независимую, непартийную позицию.

Не стоит создавать иллюзий – если и будет какое-то восстановление финансирования проектов (в основном для их завершения), то нескоро.

И то, что США резко остановили программы по линии USAID, ничего им хорошего тоже не принесет. Туда, откуда они выйдут, — зайдут российские, китайские деньги и оборудование. Но это внутренние решения в США.

Из хорошего: главное не столько деньги, сколько прежде всего профессиональные и патриотичные кадры. Надеюсь, те украинцы, кого это непосредственно коснется, найдут решения.

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Российские захватчики закалили всех, кто остался в Украине, так что этот вызов воспринимается не как краш-тест, а просто как дополнительные неприятности.

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