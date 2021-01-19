Добро должно звучать громко: как смартфон помогает менять мир к лучшему

Міграція у смартфон — не єдиний тренд у світі добрих справ.

Нижче — п'ять висновків з дискусії "Благодійність післязавтра", які, можливо, змінять ваше уявлення про благодійність в Україні і допоможуть побачити її не як далеке явище, а як процес, у якому корисно і цікаво брати участь.

1. Добро має звучати голосно

В Україні все ще існує думка, ніби розповідати про власні добрі справи — марнославство. Втім, ніхто не засуджує представників церкви, коли вони збирають на допомогу нужденним і розповідають про це.

Працівники третього сектору впевнені: про добрі справи варто говорити. По-перше, це надихає інших, по-друге, зменшує шанси шахраїв грати на кращих почуттях людей, по-третє — допомагає робити благодійність зручною.

Під час дискусії операційний директор фонду "Життєлюб" Дім Заражевський відмітив: професіоналам сектору варто аналізувати потреби благодійників, щоб пропонувати різні варіанти залучення. Анонімність не дозволяє зробити такий аналіз і пропрацьовувати портрет донора, а отже, гальмує процес перетворення благодійності на більш сучасну і дієву.

2. Жінки жертвують частіше, ніж чоловіки

Згідно даних дослідження "Жіноча благодійність 2020" від Інституту жіночої благодійності, жінки жертвують на благодійність частіше, ніж чоловіки. Дослідження "Благодійність очима українців", що проводилось впродовж червня-серпня 2019 року, показало, що ситуація в Україні відповідає світовій. За статистикою, жінки в нашій країні жертвують частіше, проте середній розмір внесків від чоловіків трохи вищий.

При виборі проекта, який варто підтримати, чоловіки керуються тим, наскільки допомога буде ефективною, зручною, довготривалою. Вони схильні жертвувати на системні зміни. Жінки частіше відгукуються на прохання адресної допомоги, звертають увагу на історії конкретних людей.

Однак, більш точно аналізувати гендерний розподіл жертводавців все ще складно через те, що близько 90% пожертв — анонімні.



3. Технології роблять добрі справи зручними

Сучасним жертводавцям до душі функції благодійного кешбеку та підписки на щомісячні внески. Такий підхід забезпечує зручність, прозорість, а ще — дає користувачам змогу спробувати щось нове.

Нещодавно виявилося, що мій чоловік має декілька благодійних підписок, про які я не знала. Коли я спитала, чому до інших традицій благодійності нашої родини він додав ще цю, відповідь була простою: "Це зручно". Він обрав фонди, робота яких йому відгукується — і оформив підписку, бо це не вимагало багато додаткових дій, як-то заповнення нескінченних віконечок і форм.

Жертвуючи кошти у прозорий бокс, донор не може відслідкувати рух коштів. З онлайн-пожертвами все по-іншому: людина бачить, куди йдуть її гроші, вона має чек, щоб у разі потреби доказати факт внеску. Технології сприяють прозорості.



4. Фонди мають формувати коло однодумців

Не дивлячись на те, що ініціативи відбуваються онлайн, кожному хочеться відчувати приналежність до позитивних змін. Ініціативам варто розповідати, як внески донорів вирішують проблему, а також працювати над створенням комм’юніті благодійників. Донори хочуть бачити результати своїх дій, а ще — мати альтернативу.

Не треба вирішувати за людей, як вони мають допомагати — треба створювати різні варіанти долучення, щоб кожен міг знайти щось по собі.



5. Знання та ресурси — теж допомога

Допомагати можна по-різному: не тільки грошима, але й часом, талантами, волонтерською роботою. Так у світі з 2012 року існує благодійний рух Giving Tuesday, який виник у США. Він щороку припадає на вівторок після Дня подяки. В цей день мільйони людей у понад 154 країнах світу влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це і закликають робити добрі справи.

В Україні рух відомий під назвою Щедрий Вівторок. Наша країна долучилася до нього у 2018 році завдяки ініціативній групі, до якої входить Zagoriy Foundation. Це ініціатива, якою я пишаюся не менше, ніж моїм чоловіком, якого я вже згадувала в цій колонці.

Щедрий Вівторок демонструє, що благодійність може бути цікавою та органічною частиною життя кожного. Тож, якщо ви ще не закрили список побажань на 2021 рік, саме час внести в нього пункт "Робити добрі справи на радість собі та іншим". Бо хоча в благодійності, як і в інших сферах, існують певні тренди, насправді добро не виходить з моди ніколи.

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