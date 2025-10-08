дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии

В новом мире, сейчас формирующемся, настоящая власть будет цифровой

Мы живем в эпоху коренных трансформаций. Искусственный интеллект – это не просто очередная революционная технология. Он становится основой нового мирового порядка, где богатство, влияние и контроль всё больше концентрируются в руках немногих технологических гигантов и систем, которые они создают.

Завышенные ожидания от ИИ подпитывают беспрецедентный бум: сотни миллиардов долларов направляются на развитие машин вместо людей, раздувая инвестиционный пузырь, с каждым днем становящийся все больше. NVIDIA, OpenAI, Microsoft и другие достигли заоблачных рыночных оценок, что ускоряет концентрацию мирового богатства в руках немногих.

Но теперь цифровой мир порождает не только невиданные богатства, но и масштабную консолидацию контроля.

