Dominium Machinarum: фантастика, которая вот-вот станет реальностью
Мы живем в эпоху коренных трансформаций. Искусственный интеллект – это не просто очередная революционная технология. Он становится основой нового мирового порядка, где богатство, влияние и контроль всё больше концентрируются в руках немногих технологических гигантов и систем, которые они создают.
Завышенные ожидания от ИИ подпитывают беспрецедентный бум: сотни миллиардов долларов направляются на развитие машин вместо людей, раздувая инвестиционный пузырь, с каждым днем становящийся все больше. NVIDIA, OpenAI, Microsoft и другие достигли заоблачных рыночных оценок, что ускоряет концентрацию мирового богатства в руках немногих.
Но теперь цифровой мир порождает не только невиданные богатства, но и масштабную консолидацию контроля.
