дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

У новому світі, що зараз формується, справжня влада буде цифровою

Ми живемо в епоху разючих трансформацій. Штучний інтелект є не просто черговою трансформаційною технологією. Він стає основою нового світового порядку, де багатство, вплив і контроль дедалі більше концентруються в руках небагатьох техногігантів і систем, які вони будують.

Надмірні очікування від ШІ підживлюють безпрецедентний бум: сотні мільярдів доларів спрямовуються на розвиток машин замість людей, надуваючи інвестиційну бульбашку, що щодня зростає. NVIDIA, OpenAI, Microsoft та інші досягли захмарних ринкових оцінок, що прискорює концентрацію глобального багатства в руках небагатьох.

Але тепер цифровий світ створює не лише нечувані статки, а й масштабну консолідацію контролю.

