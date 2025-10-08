Dominium Machinarum: фантастика, яка ось-ось стане реальністю
Ми живемо в епоху разючих трансформацій. Штучний інтелект є не просто черговою трансформаційною технологією. Він стає основою нового світового порядку, де багатство, вплив і контроль дедалі більше концентруються в руках небагатьох техногігантів і систем, які вони будують.
Надмірні очікування від ШІ підживлюють безпрецедентний бум: сотні мільярдів доларів спрямовуються на розвиток машин замість людей, надуваючи інвестиційну бульбашку, що щодня зростає. NVIDIA, OpenAI, Microsoft та інші досягли захмарних ринкових оцінок, що прискорює концентрацію глобального багатства в руках небагатьох.
Але тепер цифровий світ створює не лише нечувані статки, а й масштабну консолідацію контролю.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)