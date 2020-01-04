"Думающие люди страны". Не слишком ли самоуверенно?

Извините, но что-то наболело.

Самой политически глупой идеей, которую, к сожалению, разделяют много далеко не глупых людей, я считаю убежденность в том, что в обществе существует некий слой "думающих людей". Что, конечно, автоматически записывает всех остальных в тех, чье мнение неважно, и тут можно бы закончить, потому что дальнейшее логически очевидно. Но, внезапно, не очевидно, поэтому попробуем, так сказать, "на пальцах".

Во-первых, но не в главных, очевидная штука: в "думающие" себя записывают все, у кого есть что-нибудь вроде высшего образования, профессиональные навыки в какой-то области, связанной с интеллектуальной работой и т.п. И, конечно, в этом есть правда: в областях своей компетенции все эти люди, наверняка, думают неплохо. Проблема в том, что политика - это тоже специфическая область, и, помимо общих навыков и эрудиции, она требует специальных знаний и опыта. Каковые часто начисто отсутствуют у "думающих".

Но политика тут, к сожалению, сходна с искусством и вообще "гуманитарными" вопросами: всяк думает, что три языка программирования, опыт журналистики или научная степень по чему угодно дают "навык критического мышления" и компетенцию во всем, в чем, как кажется, можно без специальных знаний. Но реальность жестока, и, как правило, представления о политике зрителя сериалов "Слуга народа" и "Сваты" отличаются от представлений зрителей сериалов "Карточный домик" и "Черное зеркало" разве что "умностью" слов для обоснования, почему они именно таковы.

Во-вторых, и в главных, люди склонны упускать из виду простую вещь: политика всегда - об интересах. Ну, или, возвышаясь до классических образцов, - о своем благе. А свое благо на то и свое, чтобы наиболее компетентным человеком в этом вопросе был тот, чье, собственно, это благо. И рациональность поступков в его достижении надо оценивать не из общих (как правило-то, своих, ага) представлений, а из попытки понять, чего вообще добивался человек.

То есть, несколько заостряя тезис, пенсионерка, идущая голосовать за кандидата, предложившего ей условную гречку, или моральное удовлетворение от голосования "чтоб не вот того выбрали", или потому, что Юля чего-то пообещала, совершает нисколько не менее рациональное действие в рамках тех выигрышей, которые она видит, и тех реалистичных ожиданий от политики, которые у нее есть, чем условный "думающий" человек, голосующий по соображениям своих представлений о том, как будет лучше для судеб нации, свободного рынка или чего-нибудь еще.

Мало того, не исключено (а, как правило, так и есть), что эффективность голосования "бабушки за гречку" в смысле достижения целей будет куда выше - она хотя бы получит эту самую гречку. Эту тему вообще можно разворачивать и разворачивать, почему, например, кажущиеся самыми нелепыми основания для голосования, могут быть вполне рациональны внутри того опыта, который есть у человека.

В-третьих, собственно, вытекает отчасти из первых двух: глупо заведомо думать о другом, тем более, конкурирующем с тобой в политике, где вы оба в базе обладаете совершенно одинаковым и очень небольшим ресурсом - голосом на выборах, как о ком-то, кто глупее тебя.

Еще более глупо ему об этом сообщать. Потому что, когда дело дойдет до дела, понятно, что свой маленький, но значимый голос он отдаст точно не тому, кто десять раз рассказал ему, какой он тупой и зомбированный. И, о ужас, внезапно окажется, что на выборах считают не количество умных слов в голове, а количество поданных голосов. Которые равны друг другу, вне зависимости от принадлежности к "думающим" или к "пересічним".

В общем, любому, кому приходит в голову написать что-то вроде "мы, думающая часть общества", я бы настоятельно рекомендовал наконец-то начать соответствовать заявлению и немного подумать.