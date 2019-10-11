Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.10.2019, 14:09

Эффектность и эффективность - разные вещи. Что выберет Зеленский

Эффектность и эффективность - разные вещи. Что выберет Зеленский
политический обозреватель, блогер

Зеленский может быть самым открытым и трудолюбивым президентом. Главное другое - трансформировать это в конкретный результат для государства (укр)

Володимир Зеленський влаштував рекордну 14-годинну прес-конференцію, яка дійсно вражає - такого крейзі-формату світ ще не бачив. Дати персональну індивідуальну відповідь кожному журналісту з декількох сотень - це вау.

Просто раніше такого не було - завжди хтось із журналістів не встигав поставити запитання і ображався. А зараз, завдяки формату, всі отримали таку можливість.

Можна справедливо доколупуватись до відповідей президента: наївного прагнення "закінчити війну", визнання злочинців на основі опитувань на вулицях, пропозиції зустрітися з Шарієм, до ідіотського і непотрібного наїзду на журналіста НВ і Томаша Фіалу тощо.

Читайте также - Ответ Томаша Фиалы Зеленскому

Але факт залишається фактом - це найтриваліше спілкування президента з журналістами в історії. І це - не тепла ванна серед лояльних журналістів і експертів.

Однак, хочеться вийти за рамки оцінки чисто прес-марафону. Адже, можна бути найлюдянішим, найвідкритішим і, навіть, найпрацьовитішим президентом з надзвичайною фізичною і психологічною витривалістю. Але, головне інше - трансформувати все це в конкретний результат для держави.

Читайте также
Политическая фишка Зеленского, или Коммуникация как искусство 11.10.2019Хроника пресс-марафона Зеленского: все самое интересное и важное 11.10.2019300 журналистов. Зеленский провел пресс-марафон: видео 10.10.2019

Читайте также - Политическая фишка Зеленского, или Коммуникация как искусство

Вистояти у протистоянні з потужним ворогом, показати реальні результати у боротьбі з корупційною гидрою, продемонструвати стрімке економічне зростання. От якщо Зеленський досягне всього цього, тоді буде справжнім героєм.

Ефектність - окремо, ефективність - окремо.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, пресс-марафон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Кайдани порвіте. Как Украина избавилась от мобильного рабства
Телеком Кайдани порвіте. Как Украина избавилась от мобильного рабства
Телеком
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 