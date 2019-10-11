Эффектность и эффективность - разные вещи. Что выберет Зеленский

Володимир Зеленський влаштував рекордну 14-годинну прес-конференцію, яка дійсно вражає - такого крейзі-формату світ ще не бачив. Дати персональну індивідуальну відповідь кожному журналісту з декількох сотень - це вау.

Просто раніше такого не було - завжди хтось із журналістів не встигав поставити запитання і ображався. А зараз, завдяки формату, всі отримали таку можливість.

Можна справедливо доколупуватись до відповідей президента: наївного прагнення "закінчити війну", визнання злочинців на основі опитувань на вулицях, пропозиції зустрітися з Шарієм, до ідіотського і непотрібного наїзду на журналіста НВ і Томаша Фіалу тощо.

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Але факт залишається фактом - це найтриваліше спілкування президента з журналістами в історії. І це - не тепла ванна серед лояльних журналістів і експертів.

Однак, хочеться вийти за рамки оцінки чисто прес-марафону. Адже, можна бути найлюдянішим, найвідкритішим і, навіть, найпрацьовитішим президентом з надзвичайною фізичною і психологічною витривалістю. Але, головне інше - трансформувати все це в конкретний результат для держави.

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Вистояти у протистоянні з потужним ворогом, показати реальні результати у боротьбі з корупційною гидрою, продемонструвати стрімке економічне зростання. От якщо Зеленський досягне всього цього, тоді буде справжнім героєм.

Ефектність - окремо, ефективність - окремо.