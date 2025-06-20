LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Павла Казарина:

  • тема мобилизации как одна из самых острых общественных дискуссий;
  • как отсутствие жесткого наказания в законе привело к тому, что призывник может выбросить повестку "в мусорку";
  • почему жалобы на "бусификацию" на самом деле являются жалобами на мобилизацию как таковую;
  • почему рекрутинг не является решением для пополнения ВСУ;
  • "бусификация" — это реакция на поведение мужчин призывного возраста.

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Павел КазаринмобилизациятцкДумки вголос