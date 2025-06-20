Мнение
думки вголос
Если вы не идете в ТЦК, то ТЦК идет к вам, или почему "бусификация" – неизбежна
Павел Казарин
журналист, публицист, военный Вооруженных Сил Украины
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О чем Мнение Павла Казарина:
- тема мобилизации как одна из самых острых общественных дискуссий;
- как отсутствие жесткого наказания в законе привело к тому, что призывник может выбросить повестку "в мусорку";
- почему жалобы на "бусификацию" на самом деле являются жалобами на мобилизацию как таковую;
- почему рекрутинг не является решением для пополнения ВСУ;
- "бусификация" — это реакция на поведение мужчин призывного возраста.
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