Думка думки вголос

Якщо ви не йдете до ТЦК, то ТЦК йде до вас, або чому "бусифікація" – неминуча

Три роки тилового існування привчили багатьох, що з війною можна не перетинатися. І люди сподіваються, що можуть зберегти свій статус-кво