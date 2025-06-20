Думка
думки вголос
Якщо ви не йдете до ТЦК, то ТЦК йде до вас, або чому "бусифікація" – неминуча
Павло Казарін
журналіст, публіцист, військовий Збройних Сил України
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Павла Казаріна:
- тема мобілізації як одна з найгостріших суспільних дискусій;
- як відсутність жорсткого покарання у законі призвела до того, що призовник може викинути отриману повістку "у смітник";
- чому нарікання на бусифікацію насправді є наріканнями на мобілізацію як таку;
- чому рекрутинг не є рішенням для поповнення ЗСУ;
- "бусифікація" – це реакція на поведінку чоловіків призовного віку.
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