БЕРЛИН – Когда я создал свой первый веб-сайт в 1998 году, интернет казался огромным. Вы могли опубликовать что-то в Берлине, и кто-то в Бостоне или Белграде мог наткнуться на это через считаные секунды. Но сегодня, когда небольшое количество технологических монополий привлекает к себе внимание и душит инновации, этот дух связи утрачен.

Благодаря своим мощным платформам гиганты социальных сетей контролируют значительную долю базовой архитектуры цифрового мира. Meta (которой принадлежат Facebook и Instagram), X и другие работают как огороженные сады, а их алгоритмы отбивают у пользователей желание покидать страницу, уменьшая приоритет публикаций с помощью исходящих ссылок. Люди застревают на одной платформе, бездумно листая страницы – результат, диаметрально противоположный раннему видению интернета как сети взаимосвязанных сайтов и сообществ.

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