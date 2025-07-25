Європа повинна визнати системну залежність від глобальних соціальних платформ, яка загрожує її цифровому суверенітету

БЕРЛІН – Коли я створив свій перший вебсайт у 1998 році, інтернет здавався величезним. Ви могли опублікувати щось у Берліні, і хтось у Бостоні чи Белграді міг натрапити на це за лічені секунди. Але сьогодні, коли невелика кількість технологічних монополій привертає до себе увагу та душить інновації, цей дух зв’язку втрачено.

Завдяки своїм потужним платформам гіганти соціальних мереж контролюють значну частку базової архітектури цифрового світу. Meta (якій належать Facebook та Instagram), X та інші працюють як огороджені сади, а їхні алгоритми відбивають у користувачів бажання залишати сторінку, зменшуючи пріоритет публікацій за допомогою вихідних посилань. Люди застрягають на одній платформі, бездумно гортаючи сторінки – результат, діаметрально протилежний ранньому баченню інтернету як мережі взаємопов’язаних сайтів та спільнот.

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