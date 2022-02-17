Евровидение по-украински: дурачье и политика

В финальной части национального отбора участников песенного конкурса Евровидение-2022, который состоится в итальянском Турине, выиграла певица Алина Паш. Но она туда не поедет.

Краткая история событий:

Все происходящее приправлено волнами хейта и безобразных споров, в которые вовлечены и обыватели, и общественные деятели и прочие видные евровидоведы.

Все очень по-нашему, вспомните ситуацию с певицей MARUV, которая в 2019 году тоже выиграла нацотбор, но не поехала от Украины на Евровидение-2019 из-за похожей причины. В НОТУ тогда утверждали, что MARUV не захотела отказаться от гастролей в России, что и стало причиной разногласий и не подписания с певицей договора об участии в конкурсе.

Умные учатся на чужих ошибках, а мы почему-то не учимся, мы с размахом повторяем свои ошибки в слегка обновленных декорациях, по тому же сценарию и с тем же фейерверками.

Что и почему было сделано неправильно

Если бы организаторы придерживались написанных ими же самими правил нацотбора на участие в Евровидении-2022, они бы не допустили Алину Паш к финалу. А так складывается впечатление, что они совсем не в курсе событий, которые происходят с Украиной. Иначе – элементарная проверка критериев участия (даже беглый поиск по социальным сетям Паш и в Google) показала бы наличие проблем, которые требуют более бдительного внимания организаторов к проблемной кандидатке.

Однако организаторы довольствуются явно "паленой" справкой.

И это микроскопическое в глобальном масштабе событие вскрывает скрытую гниль нашего общества.

Так в Крым все-таки можно или нельзя?

И если нельзя певице Алине Паш, то почему можно депутатам Верховной Рады, боксерам и "пересічним громадянам".

И если все же нельзя в Крым, то почему выгребает за всех Алина Паш, а не другие? Потому что "бить" певицу безопаснее, чем кого-то другого? Более того, бьют политики, бьют общественные активисты, бьют с безобразной оттяжкой. А ту ли бьют?

А, может, нужно разобраться, кто дал мальчику из ее команды липовую бумажку от Пограничной службы? Или "бить" организаторов, которые эту бумажку принимают вместо того, чтобы проверять участников конкурса? Или "бить" за то, что из национального конкурса сделали национальный скандал?

Ведь по факту мы видим целый букет преступлений:

- подделка документов;

- преступная халатность и/или некомпетентность организаторов;

- разжигание ненависти;

- избирательность закона.

Этого мало? И разве все это про Паш?

Ввовсе нет – это про отсутствие правилв стране.

По этой же причине Слуга народа Александр Трухин "уходит тихо в лес" после ДТП с пострадавшими за справочкой, что он, возможно, в это время был в Турине на Евровидении.

Это следствия одной и той же национальной проблемы, только разные по природе своей, ведь певица Паш никого не сбила своей дороговалютной машиной и не пыталась сбежать с места ДТП. И пока в стране нет общественного договора и ответственности за свои поступки для всей вертикали, а не еврокозла отпущения, не надо ругать девочку. Она действительно хорошо поет. Может, даже лучше всех.

А коммуникация в этом проекте – лишь следствие общего бардака, в котором за свои слова и поступки можно не отвечать.

А чтобы лучше не отвечать, нужно громко кричать много и разного. Потому что только в таком базарном рокоте можно утопить здравый смысл. В принципе, любой смысл.

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