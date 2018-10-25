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25.10.2018, 13:23

Гамбургский счет: ценности общества против ценностей госслужбы

Гамбургский счет: ценности общества против ценностей госслужбы
писатель, журналист, политический аналитик

Действительно ли общество в Украине исповедует нравственные ценности - или оно, в отличие от чиновничества, просто не может обналичить свои принципы?

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Мне давно хочется провести соцопрос, состоящий из двух частей. Первая — по типичному срезу населения. Вторая — тоже самое, но по чиновникам разных категорий и стажа.

Причем соцопрос массовый и развернутый, со всеми социологическо-психологическими штучками, позволяющими установить, где интервьюируемый лукавит, чтобы получить в итоге реальную картину.

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Меня интересует, что считают украинцы реальными жизненными ценностями, то есть, "что такое хорошо и что такое плохо". К примеру, воровать из казны, - то есть, из общего достояния — это отвратительное преступление или похвальная предприимчивость, "кто смел, тот и съел". И так далее, по всем общечеловеческим морально-этическим установкам: патриотизму, честности, ответственности, объективности и т. д.

Меня интересует, на каком этапе происходит фатальная трансформация — через несколько лет чиновничьей службы или сразу после прихода во власть. И самое главное: а происходит ли эта трансформация вообще? Быть может, ценности и принципы чиновничества, которое мы критикуем и презираем, на самом деле вполне совпадают с ценностями и принципами населения, на которое мы опираемся на всех выборах и в прочих судьбоносных для страны моментах? Быть может, все дело в том, что у чиновников есть возможность эти ценности проявить, а у населения это все остается под спудом.

Полагаю, результаты подобного соцопроса многое бы прояснили. В частности, почему нами правят те, кто правят, и почему мы живем так, как живем.

(Источник)

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Теги: европейский ценности, общественная мораль, принципы, либеральная демократия
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