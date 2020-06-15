Где же правда? Три причины, почему ее так трудно найти

Щохвилини YouTube публікує понад 500 годин нових відео. Цю інформацію споживають мільярди людей. Але зрозуміти, де правда, стає все важче і важче. Чому?

1. Люди споживають дуже багато інформації

У 2019 році середньо статистична людина проводила майже сім годин в інтернеті, в тому числі половину цього часу на телефоні. А в період пандемії COVID-19 люди ще більше стали залежними від інтернету та соціальних мереж.

Недавнє дослідження показало, що використання Інтернету в період пандемії збільшилося на 47%. Тому не дивно, що так важко розібратися в усій цій інформації - просто, її занадто багато.

2. Немає відповідальності за неправдиву інформацію

Дуже багато неправдивої інформації поширюється ботами. Нещодавно, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що, згідно досліджень однієї з найбільших платформ соцмереж, 40% постів по COVID-19 є згенеровані ботами. Їм не важлива репутація і відповідальність за неправду вони не несуть. Подібна ситуація з деякими "блогерами" та "диванними експертами", яких цікавить хайп та кількість поширень, а не правдивість інформації.

3. Соціальні мережі заводять людей в інформаційну бульбашку

На жаль, соціальні мережі, а точніше алгоритми на яких побудовані соціальні мережі, заводять людей в інформаційну бульбашку однодумців. В цій бульбашці люди майже не бачать альтернативних думок і це посилює їхні упередження.

Якщо людина вірить в теорію плоскої землі, то досить велика ймовірність того, що друзі цієї людини теж в це вірять. І такій людині досить важко вийти за межі своєї інформаційної бульбашки, бо інформація, яку вона бачать у себе на екрані, підтверджує її віру в плоску землю.

Чи це можна змінити? Три прості поради:

1. Зменшіть споживання новин та інформації. Особливо - неякісної інформації.

2. Споживайте інформацію тих людей, яким ви довіряєте, і у кого хороша репутація. Не підписуйтесь на канали людей, яких не знаєте. Принаймі дослідіть хто є ці люди.

3. В соціальних мережах майте друзів та підписників, які не погоджуються з вашою думкою. Це допоможе вам боротися з власними упередженнями.

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