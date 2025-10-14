В Вооруженных Силах Украины продолжается реформа системы управления, говорит LIGA.net начальник Генштаба Андрей Гнатов. И в ходе этой реформы главнокомандующий ВСУ Александр Сырский замкнул на себе очень много процессов в армии.

Критики говорят, выглядит как микроменеджмент. В окружении Сырского отрицают: это необходимость, потому что во время войны задачи должны выполняться независимо от того, справляются ли с ними ответственные топ-офицеры. "Генералы также уходят в ментальное СЗЧ", – объясняет один из собеседников LIGA.net.

Каждый публичный скандал в окружении Сырского называют борьбой за влияние, чтобы ослабить позиции главкома, и ищут политических бенефициаров. Слово "политика" в армии – невероятно ядовитое, хотя как явление политика там активно присутствует.

Собеседники признают, что Сырский – один из сильнейших стратегов среди украинских генералов. Хотя не самый любимый. "Мое впечатление, что в армии нарастает тихое непонимание и неподдержка главнокомандующего. Это может вылиться в катастрофические последствия", – говорит LIGA.net представитель оборонного комитета парламента Соломия Бобровская (фракция Голос).

LIGA.net пообщалась с командованием и военнослужащими различных структур, чтобы понять, какими людьми себя окружает главком и чего от них ожидать.