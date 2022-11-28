Голодомор. От повторения трагедии спасет своя государственность, оружие и память народа

Хорошо помню время, когда тема Голодомора в Украине превратилась из перешептывания потомков тех, кому удалось выжить, в тему общегосударственного уровня.

Когда о массовом спланированном убийстве миллионов граждан, о границах между селами и трупах на улицах начали говорить.

Именно тогда – в середине нулевых – я, студент университета, впервые изложил на бумаге то, что мне рассказывали родители о тех лютых временах.

И история лишь доказывает, что от повторения такой трагедии не спасут международные договоры, меморандумы, бумажки, обеспокоенность и акции поддержки.

Спасет только своя государственность, оружие и народ, который не просто не согласен молча умирать по домам. А помнит тех, кто умер такой ужасной смертью, и не желает подобной судьбы своим детям.

"Моя бабушка, Филиппова Раиса Федоровна, (мама моей мамы, Сененко Натальи Борисовны), в 1932-1933 годах проживала в Черниговской области, в Семеновке. Ей тогда было всего пять лет, поэтому помнит она мало.

В те времена большую семью из шести человек спасала корова – единственная кормилица. Маленькая девочка ходила в колхозный детский сад. Мама моей бабушки Раи, Анастасия Михайловна, каждое утро наливала в полулитровую бутылочку молоко и давала с собой, чтобы там сварили ей кашу и накормили.

Хлеба в сегодняшнем понимании не было. Состав этого продукта был довольно разнообразным: сушеная и перетертая шелуха от картофеля (если было), отруби и немного муки. Иногда варили на всю семью ведро щавеля с двумя картофелинами.

Когда на полях появлялись цветы, маленькая Рая высасывала нектар из настурции, ела калачики, жевала цветки клевера. В 1933 году, когда еды не стало совсем, семья уехала в Беларусь, где с продовольствием было легче. Отец шил ботинки день и ночь. Средств хватило на то, чтобы дожить до лучших времен. Там семья и выжила.

Когда они вернулись в родную деревню, узнали, что за это время не осталось дома, где кто-нибудь не умер от голода. В основном это были мужчины, которые оставляли пищу своей семье.

Муж бабушки Раи, Борис Николаевич Филиппов, родился и вырос на Волге, в самом сердце России, с. Ременье, на Рыбинщине. Там не было официального голодомора, но и ему пришлось пережить нехватку еды. Выжили только благодаря лесу (грибы, ягоды, охота).

Мой прадед, Сененко Петр Васильевич, 1906 года, отец моего деда Евгения Петровича, в то страшное время был в поездке (он работал машинистом). После возвращения рассказывал, когда шел по поезду, чтобы высаживать "зайцев", увидел в тамбуре женщину, которая держала на руках мёртвого младенца. У нее была съедена половина собственной кисти, и это в то время, когда люди ели собственных мертвых родственников и выкапывали покойников на кладбищах. Женщина сошла с ума, но ребенка не трогала.

Прадед так и не высадил женщину из поезда, а где она вышла, не узнал.

Это было ужасное человеческое горе. Однако оно было в миллионы раз меньше его собственного, что подстерегало его здесь, дома, в Полтаве...

Жена Петра Васильевича – Мария – с сыном (моим дедом) Евгением, которому было всего два года, голодали. Чтобы как-нибудь прокормиться, прабабушка собрала в доме последние вещи и пошла на Дублянщину с подругой Настей, чтобы их обменять на какую-то еду. Настя пошла по правой стороне селения, а Мария – по левой, но в конце они не встретились – прабабушка исчезла. Петр пошел на поиски жены, но так и не нашел (хотя он был коренным полтавцем и в то время в небольшой Полтаве был известным и уважаемым человеком).

Прошло много десятилетий. Есть несколько версий относительно исчезновения нашей прабабушки, есть даже подозрения в совершении преступления, потому что в то время был распространен каннибализм, но достаточных доказательств не было, а те люди, которые что-то знают, боятся рассказывать правду.

Петр Васильевич на протяжении всей своей жизни так и не вступил в ряды партии большевиков, несмотря на неоднократные приглашения со стороны партийных органов. Он был выдающимся машинистом: при посещении Никитой Хрущевым ( первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 годы) Украины он руководил поездом (однажды Никита Сергеевич подписывал какие-то документы и даже не почувствовал, как паровоз прицепился к поезду, начал нервничать, когда подадут локомотив. А мой прадед подавал локомотив так, что чай в стаканах не плескался.Он по всем показателям заслуживал звания героя социалистического труда, но в связи с принципиальным отказом от вступления в коммунистическую партию его наградили только Орденом Ленина и Орденом Труда Красного Знамени.

Петр Васильевич всю жизнь на вопрос знакомых и родственников: "Являетесь ли вы членом партии?", – шутил: "Я – Б/Б". Когда спрашивали, что это значит, говорил: "Я беспартийный большевик".

Мои родственники пережили еще голод 1946-1947 годов.

По их свидетельствам, людей умирало меньше, чем во времена Голодомора, но "пухлых" людей было много.

Мне очень обидно и больно, что наша семья и другие люди испытали большое горе потери близких от голода в стране, которая занимает первое место в мире по количеству пахотной земли на душу населения и когда мировым эталоном чернозема является наша земля...".

Нация, не знающая своей истории, обречена ходить кругами.

Надеюсь, сейчас мы навсегда усвоили этот урок.

Победим.

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