Перша фотографія чорної діри з'явилася у 2019 році як одкровення. Розмите помаранчеве кільце навколо надмасивної чорної діри M87*, віддаленої на 55 млн світлових років, стало одним з найбільших досягнень астрономії, першим прямим візуальним підтвердженням існування об'єктів, настільки екстремальних, що навіть світло не вислизає з їхніх гравітаційних лещат.

Три роки по тому друге зображення зафіксувало Sagittarius A*, чорну діру, що причаїлася в центрі нашої Галактики. Обидві фотографії зачарували мільярди людей і відкрили абсолютно новий науковий кордон.

