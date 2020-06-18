Гражданин нового поколения: почему проявлять гражданскую позицию - важно и нужно

"Твое мнение не учтут!", "Звучишь, как политик..", "Ты занимаешь псевдоактивизмом" или наоборот "Ты слишком категорична". Это только часть фраз, которые я услышала, начав публично говорить об противозаконных действиях правоохранительных органов в Украине.

Но я продолжаю утверждать, что полиция, которая насилует, - это нехорошо, возможность перестрелок в спальных районах - тоже нехорошо, правозащитники, избивающие мирных активистов, и сфабрикованные судебные дела - тоже.

"Я тоже не поддерживаю подобную ситуацию. Но я же предприниматель/студент/экономист, поэтому аполитичен", - слышала я ответ.

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Путь технологического стартапа, бизнес обучение или проект по развитию экономики захватывает, согласна. Но ведь бизнес в нашей стране продолжает ощущать ограничения, а временами давление.

Мы, предприниматели, тратим дополнительные деньги на юристов и авиабилеты, чтобы открыть компанию за пределами родины, потому что там безопаснее. К тому же, мировые фонды не посмотрят презентацию стартапа с украинской регистрацией. Новость в том, что улучшение инвестиционного климата в Украине невозможно до тех пор, пока полиция насилует и избивает.

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Я верю в страну, где первостепенная роль каждого человека - это быть гражданином. И только потом мы можем выбирать роль предпринимателя, студента, экономиста, и так далее.

Деятель с гражданской позицией создает и развивает экосистему. В то время как деятель без позиции занимается краткосрочными точечными изменениями.

Думаю, что читатели этого текста не насиловали и не избивали людей. Но тем не менее, мы с вами несем ответственность, даже если в первой точке не принимали решения совершать эти преступления.

Арсен Аваков продолжает быть министром. Политики из прошлого все еще разрушают фундамент изменений, и наша задача это исправить.

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