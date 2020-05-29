Утром в Броварах произошла массовая перестрелка с участием как минимум сотни человек. Предварительно бизнес не поделили участники рынка перевозок на самом популярном маршруте Бровары-Киев. Титушки несколько дней бродили по городу, прежде чем дошло до применения оружия. Это происходило на глазах полиции и городских властей. Что известно о перестрелке в Броварах: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Перестрелку устроили в жилом районе Торгмаш: вооруженные люди бегали прямо под окнами и по газонам многоэтажек.

"В 7 утра я проснулась от громких звуков. Думала, что-то случилось на строительстве нового ЖК. Но из окна увидела, как по улице бежала группа мужчин (я видела человек 50), громко ругалась и стреляла", - рассказала LIGA.net свидетельница перестрелки Ирена Скакун.

По ее словам, перестрелка продолжалась около 15 минут. Потом приехали две патрульные машины. Большинство мужчин сбежали в поле к окружной дороге. Соседи сказали, что во время перестрелки на улице были люди, некоторые с детьми.

В 7 утра я проснулась от громких звуков. Думала, что-то случилось на строительстве нового ЖК. Но из окна увидела, как по улице бежала группа мужчин, громко ругалась и стреляла

По наблюдениям Ирены, странные события в Броварах начались еще несколько дней назад, когда на улице Олимпийская появились пять-шесть белых микроавтобусов-спринтеров, а в них "ребята лет до 30 в спортивных костюмах". "Я даже поинтересовалась у них, чего они здесь стоят. Мне бросили: по работе. Хотела сфотографировать их номера, но побоялась. Мужчины были крайне неприятны", - отметила она.

Видео со страницы Ирены Скакун на Facebook

Видео пользователя Facebook Виталия Новака

Раненый под окнами дома. Видео пользователя Facebook Ивана Вуива

Потом в одной из городских групп Ирена прочитала, что эти мужчины не давали выехать маршруткам одного из перевозчиков. "Кстати, автор сообщения говорил, что сообщал об этом полиции. Позавчера ребят в спринтерах уже было меньше. Может, сменили дислокацию", - рассказала она.

Фото с титушками в группе Мої Бровари в FB выкладывала местная жительница Мария Мельниченко. Этот пост был опубликован еще 27 мая.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным МВД, перестрелка в Броварах - это разборка между группировками, крышующими маршрутные перевозки.

"Отголосок коррупции в определении квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!.. Исполнительные органы Киева и области - у вас прогнило", - написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, добавил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Официально нам говорят, что это противостояние легальных и нелегальных перевозчиков, неофициально - собственников маршрутов 411 и 327 и новых 706 и 707 (его как раз сегодня планировали запустить)", - рассказывает жительница Броваров Ирена Скакун.

Район Торгмаш - это одна из околиц Броваров. Маршрутки оттуда идут на метро Лесная. Зимой перевозчик №411 поднял цены на проезд до 16 грн. Был скандал, вспоминает Ирена, потому что жители посчитали повышение необоснованным. Тогда запустили короткий и удобный №706 за 14 грн. Это очень "демпингнуло" старый маршрут №411, и собственникам пришлось снизить стоимость до 12 грн, чтобы удержать пассажиров.

Странные события в Броварах начались еще несколько дней назад, когда в городе появились пять-шесть белых микроавтобусов-спринтеров, а в них ребята лет до 30 в спортивных костюмах

Мэр Броваров Игорь Сапожко утверждает, причиной перестрелки стало отсутствие диалога между местными органами власти и Киевской ОГА. Недавно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Власти Броваров якобы якобы неоднократно обращались к руководителю области и в управление инфраструктуры КОГА с официальными письмами, но их проигнорировали. Вместо этого ОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

На рынке перевозок в Броварах - полный хаос, заявил LIGA.net депутат Броварского горсовета, член комиссии по вопросам коммунальной собственности Андрей Саук (ДемАлянс). В том, что дошло до перестрелки, он винит городского голову и власти области, при полном бездействии местной полиции: "Война идет очень давно. Перевозчики в Броварах живут в параллельном мире".

По его словам, в Броварах полностью отсутствует коммунальный транспорт - ни одной маршрутки, автобуса или троллейбуса. Это привело к тому, что весь рынок перевозок сегодня сосредоточен в частных руках. При этом спрос на перевозки растет с каждым годом.

Конкурсы на перевозки выигрывают перевозчики с сомнительными предложениями, утверждает он. Но и они не справляются с растущим трафиком. Пожтому появляются еще и полностью нелегальные перевозчики. "У нас есть такие маршрутки, которые несколько лет стартуют прямо от стен горсовета. На глазах у власти. И никаких действий ни со стороны полиции, ни со стороны власти", - отметил он.

Городской голова полностью отстраняется от ситуации, утверждает депутат, потому тормозит все инициативы в этом направлении: предложить рынку единый билет или запустить коммунальное предприятие, которое упорядочило бы процессы на рынке.

Саук не смог ответить на вопрос LIGA.net о возможном объеме рынка перевозок в Броварах. Но предположил, что речь идет о миллионах гривень: "Все броварские перевозчики согласились платить 100 000 гривень в месяц за право останавливаться на Лесной. То есть суммы там на миллионы, хотя многие перавозчики и жалуются, что мало денег".

По этому поводу было не одно обращение в полицию: "И я не верю, что полиция не знала о ситуации в Броварах настолько длительное время". Саук считает, что слепота местных полицейских может быть вызвана отсутствием реформы или коррупционными схемами.

Броварские перевозчики платят 100 тыс в месяц за право останавливаться на Лесной. То есть они зарабатывают миллионы, хотя и жалуются, что вечно мало денег. В обороте - огромные суммы

Аваков утверждает, что в перестрелке в Броварах участвовали "титушки" из Винницкой области. По его словам, в области уже приняты "кадровые решения" за то, что автобус с вооруженными людьми был пропущен. В НПУ уточнили, что сегодня от исполнения обязанностей был отстранен начальник винницкой областной полиции Юрий Педос. Также уволен его заместитель, начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы. Его имя не называется, но предположительно должность занимал Александр Цымбалюк.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Общее число задержанных на данный момент достигло 21 человека. Некоторые группы были остановлены уже на въезде в Житомирскую и Винницкую области. Всего разыскивают пять автомобилей, на которых скрылись участники перестрелки.

У задержанных изъято охотничье и травматическое огнестрельное оружие. Оно будет изъято, его владельцев лишат права на владение, обещают в МВД. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

Изначально полиция открыла производство за хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Но в середине дня действия подозреваемых были дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и больше лиц (ст. 115 Уголовного кодекса).

Фракция Голос во вторник начнет сбор подписей за отставку Авакова: за садизм в Кагарлыке и отсутствие реформы полиции.

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